КАБИНЕТУ МИНИСТРОВ ПОРУЧЕНО ВВЕСТИ ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ ВСЕХ ВИДОВ РЫБ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ХАМСЫ

Генеральной прокуратуре и министерству внутренних дел поручено в течение недельного срока провести необходимые проверки, по итогам которых будут приняты решения о привлечении нарушителей к надлежащему виду ответственности, вплоть до уголовной.

Сухум. 5 февраля 2019 г. Абхазия-Информ . Президент Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам усиления контроля за соблюдением правил вылова рыбы в ходе текущей рыбной путины.

Президент подчеркнул, что соответствующие наказания должны понести руководители предприятий, занимающихся добычей и переработкой рыбы в нарушение действующих норм.

Глава государства также поручил Администрации Президента и Кабинету Министров в течение двух дней подготовить изменения в Постановление Правительства, регламентирующее вылов рыбы, направленные на ужесточение мер ответственности нарушителей. Кабинету Министров также поручено ввести запрет на экспорт всех видов рыб, за исключением хамсы.

В ходе совещания заместитель председателя Госкомитета по экологии и охране природы Мурман Соломко прокомментировал появившееся в социальных сетях фото с крупной особью черноморской белуги. Он сообщил, что данный случай произошел около трех лет назад. Имела место неумышленная добыча, обозначаемая специалистами как прилов. В камбальные сети абхазских рыбаков по случайности попала белуга, пояснил Мурман Соломко.