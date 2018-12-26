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Абхазия Информ

КАБИНЕТУ МИНИСТРОВ ПОРУЧЕНО ВВЕСТИ ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ ВСЕХ ВИДОВ РЫБ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ХАМСЫ

Новости Вторник, 05 февраля 2019 14:07
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КАБИНЕТУ МИНИСТРОВ ПОРУЧЕНО ВВЕСТИ ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ ВСЕХ ВИДОВ РЫБ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ХАМСЫ

 

Сухум. 5 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам усиления контроля за соблюдением правил вылова рыбы в ходе текущей рыбной путины.

Генеральной прокуратуре и министерству внутренних дел поручено в течение недельного срока провести необходимые проверки, по итогам которых будут приняты решения о привлечении нарушителей к надлежащему виду ответственности, вплоть до уголовной.

Президент подчеркнул, что соответствующие наказания должны понести руководители предприятий, занимающихся добычей и переработкой рыбы в нарушение действующих норм.

Глава государства также поручил Администрации Президента и Кабинету Министров в течение двух дней подготовить изменения в Постановление Правительства, регламентирующее вылов рыбы, направленные на ужесточение мер ответственности нарушителей. Кабинету Министров также поручено ввести запрет на экспорт всех видов рыб, за исключением хамсы.

В ходе совещания заместитель председателя Госкомитета по экологии и охране природы Мурман Соломко прокомментировал появившееся в социальных сетях фото с крупной особью черноморской белуги. Он сообщил, что данный случай произошел около трех лет назад. Имела место неумышленная добыча, обозначаемая специалистами как прилов. В камбальные сети абхазских рыбаков по случайности попала белуга, пояснил Мурман Соломко.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 05 февраля 2019 14:09

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