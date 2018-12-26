В МОСКВЕ ПРОВЕРЯЮТ СЕМЬ ТЦ ПОСЛЕ ЗВОНКОВ О МИНИРОВАНИИ

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Семь торговых центров проверяют в Москве во вторник после анонимного сообщения о якобы заложенных бомбах, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Очередная волна сообщений о "минировании" административных зданий и социальных объектов прокатилась по стране в январе, затронув территорию от Дальнего Востока до Центральной России. Счет эвакуированных шел на тысячи. Все сообщения оказались ложными, причем в ряде случаев было установлено, что звонки шли из-за рубежа.

Похожая ситуация случалась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров охватили 75 из 85 регионов России. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. О задержании организаторов телефонной атаки не сообщалось.

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ЗВОНКИ О МИНИРОВАНИИ ПОСТУПИЛИ В ДЕСЯТКИ ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКВЫ И ОБЛАСТИ

МОСКВА. 5 февраля. РБК. Правоохранительные органы проверяют более 50 объектов в Москве и Московской области из-за анонимных звонков о минировании, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Схожую информацию передало «РИА Новости»; собеседник агентства в экстренных службах рассказал, что таких звонков было минимум 75: в Москве звонки поступили по 50, в Подмосковье — по 25 объектам.

«В пресс-службе пока нет [информации о 50 объектах]. Уточняем», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. В МЧС перенаправили запрос РБК в МВД.

Позднее агентства, ссылаясь на собеседников в экстренных службах, сообщили, что звонки поступили более чем в 100 объектов.

Звонки с угрозами поступили в торговые центры «Водный» и «Интер-Север», в больницы, художественно-промышленную академию им. Строганова, Дом правительства Московской области, в районные управы, уточняет ТАСС. До администрации ТЦ «Интер-Север» и администрации ТК «Водный» РБК дозвониться не удалось. Дом правительства Московской области, сообщает агентство, покинули «сотни людей».

Из-за анонимной угрозы в Москве эвакуировали здание Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, сообщила ранее РБК ректор учебного заведения Тамара Михайлова.

Агентство «Москва» сообщило об эвакуации посетителей и персонала из бизнес-центра «Саммит» в Тверском районе. Кроме того, со ссылкой на источник в правоохранительных органах оно передало, что сообщения о бомбах поступили в школы №2121, 498 и 1234, в также в ТЦ «Кантемировский».

Председатель управляющего совет школы №498 Герман Успенский подтвердил РБК, что учеников эвакуировали, и отметил, что точная причина эвакуации ему на данный момент не известна. «Только позвонил сын, он учится в девятом классе, сказал, что всех эвакуировали», — пояснил Успенский.

Это не первая в 2019 году волна звонков о минировании. Так, 31 января эвакуация прошла в школах и социальных объектах в Новосибирске, Омске, Волгограде, Пермском крае, Самаре, Уфе. Угрозы взрывов также поступали в ТЦ «Рио Дмитровка» и другие объекты в Москве.

https://www.rbc.ru/society/05/02/2019/5c59631a9a7947635a73e599?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop