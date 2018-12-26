СОЗДАНА КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВТОРОГО ПРЕЗИДЕНТА РА СЕРГЕЯ БАГАПША
Новости Вторник, 05 февраля 2019 15:31
Сухум. 5 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба подписал распоряжение о создании Государственной комиссии по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 70-летию со дня рождения второго Президента Республики Абхазия Сергея Васильевича Багапш.
В состав комиссии, возглавляемой премьер-министром Валерием Бганба, вошли:
- Эльвира Арсалия - министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия;
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