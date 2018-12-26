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Абхазия Информ

СОЗДАНА КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВТОРОГО ПРЕЗИДЕНТА РА СЕРГЕЯ БАГАПША

Новости Вторник, 05 февраля 2019 15:31
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СОЗДАНА КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВТОРОГО ПРЕЗИДЕНТА РА СЕРГЕЯ БАГАПША

 

Сухум. 5 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба подписал распоряжение о создании Государственной комиссии по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 70-летию со дня рождения второго Президента Республики Абхазия Сергея Васильевича Багапш.

В состав комиссии, возглавляемой премьер-министром Валерием Бганба, вошли:

  • Эльвира Арсалия - министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия;
  • Нугзар Ашуба    – общественный деятель;
  • Беслан Барциц – Руководитель Администрации Президента Республики Абхазия;
  • Беслан Барателиа    – председатель Национального банка Республики Абхазия;
  • Екатерина Бебия    – журналист;
  • Алеко Гварамия    – ректор АГУ;
  • Гиви Допуа – глава администрации Очамчырского района;
  • Адгур Какоба  – министр образования и науки Республики Абхазия;
  • Аида Кварчелия – директор Сухумской средней школы № 10 им. Н.А. Лакоба;
  • Алхас Квициния  – председатель политической партии «Амцахара»;
  • Мираб Кишмария  – министр обороны Республики Абхазия;
  • Михаил Логуа    – руководитель Фонда имени С.В. Багапш;
  • Михаил Сангулия – заместитель Спикера Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия;
  • Александр Страничкин А.В. – бывший вице-премьер Республики Абхазия;
  • Галуст Трапизонян – Герой Абхазии;
  • Вячеслав Цугба   – общественный деятель.
    • Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 05 февраля 2019 15:34

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