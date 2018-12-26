СНЯТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРУЗИНО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЫ
Сухум. 6 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Ограничения по пересечению государственной границы по реке Ингур сняты, но медики по-прежнему продолжают там свою работу, рассказала корреспонденту Sputnik Абхазия главный санитарный врач республики Людмила Скорик.
"Границу открыли, но там остаются досмотровые бригады наших медиков. Люди, пересекающие границу с Грузией с явными проявлениями вирусного или подобного им заболеваниями, будут осматриваться. Если возникнут подозрения на свиной грипп, они будут отправлены обратно", - цитирует Sputnik Абхазия Скорик.
То, что граница между Абхазией и Грузией по реке Ингур открыта, подтвердил заместитель главы администрации Галского района Астамур Асландзия.
"Пока официальных документов я не видел, но пограничники на КПП "Ингур" рассказали, что они начали пропускать людей через границу. Такое решение не входит в компетенцию администрации Галского района, оно в компетенции пограничной службы Абхазии", - отметил Асландзия.
Решение об ограничении режима пересечения абхазо-грузинской государственной границы было принято СГБ РА 11 января. Такое решение было связано со вспышкой вируса гриппа штамма H1N1, смертельно опасного для здоровья человека. Согласно принятому решению, запрещался въезд иностранных граждан с территории Грузии, а также выезд граждан Абхазии на территорию Грузии.
Последнее от
- СОЗДАНА КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВТОРОГО ПРЕЗИДЕНТА РА СЕРГЕЯ БАГАПША
- В МОСКВЕ ПРОВЕРЯЮТ СЕМЬ ТЦ ПОСЛЕ ЗВОНКОВ О МИНИРОВАНИИ
- КАБИНЕТУ МИНИСТРОВ ПОРУЧЕНО ВВЕСТИ ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ ВСЕХ ВИДОВ РЫБ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ХАМСЫ
- ГЕННАДИЙ АЛАМИА СТАЛ ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ ЖУРНАЛА «АҞАЗАРА» (ИСКУССТВО).
- КОНЦЕПЦИЯ РЕФОРМЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И СУДЕБНОЙ ВЕТВИ ВЛАСТИ, РАЗРАБОТАННАЯ ДЕПУТАТОМ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ – ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ А.Г. БЖАНИЯ