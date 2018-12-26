СНЯТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРУЗИНО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЫ

Сухум. 6 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Ограничения по пересечению государственной границы по реке Ингур сняты, но медики по-прежнему продолжают там свою работу, рассказала корреспонденту Sputnik Абхазия главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

"Границу открыли, но там остаются досмотровые бригады наших медиков. Люди, пересекающие границу с Грузией с явными проявлениями вирусного или подобного им заболеваниями, будут осматриваться. Если возникнут подозрения на свиной грипп, они будут отправлены обратно", - цитирует Sputnik Абхазия Скорик.