В ГОРОДЕ АДАПАЗАРЫ БУДЕТ ПОСТРОЕНО ЗДАНИЕ АБХАЗСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА

Сухум. 6 февраля 2019г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба в ходе рабочей поездки в Турцию принял участие в церемонии заложения фундамента нового здания Абхазского культурного центра в городе Адапазары (ил Сакарья).

Об этом сообщает официальный сайт Кабинета Министров РА https://km-ra.org/