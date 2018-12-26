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Абхазия Информ

В ГОРОДЕ АДАПАЗАРЫ БУДЕТ ПОСТРОЕНО ЗДАНИЕ АБХАЗСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА

Новости Среда, 06 февраля 2019 11:02
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В ГОРОДЕ АДАПАЗАРЫ БУДЕТ ПОСТРОЕНО ЗДАНИЕ АБХАЗСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА

Сухум. 6 февраля 2019г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба в ходе рабочей поездки в Турцию принял участие в церемонии заложения фундамента нового здания Абхазского культурного центра в  городе Адапазары (ил Сакарья).

Об   этом   сообщает  официальный   сайт   Кабинета   Министров РА   https://km-ra.org/

Новое здание позволит Центру совмещать в себе функции образовательной и культурной площадки.

Согласно проекту строительства, будет предусмотрен большой зал для обучения национальному абхазскому танцу, а также помещения, где будут организованы курсы изучения абхазского языка.

Сакарья – турецкая провинция, где проживает большая часть потомковкавказских мухаджиров:адыгов,абхазов,абазин.

Прочитано 76 раз Последнее изменение Пятница, 08 февраля 2019 11:08
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