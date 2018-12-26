Перед началом обсуждения участникам слушаний напомнили о рекомендациях, которые еще в 2010 году подготовила Общественная палата РА.

Сухум. 6 февраля 2019 г. Абхазия-Информ . В среду, 6 февраля в Общественной палате состоялись слушания, посвященные вопросам исследования, разработки и добычи нефти в Абхазии. В слушаниях участвовали министр экономики Адгур Ардзинба, депутаты парламента, директор Института экологии Роман Дбар, руководитель экспертного управления Администрации президента РА Аслан Барциц.

Госэкологической службе предлагалось провести оценку экологического состояния морской экосистемы, выявить факторы, способ деградации окружающей среды и выработать меры по снижению их воздействия; Парламенту - ускорить работу по законодательному закреплению исключительной экономической зоны РА, что необходимо для проведения разведывательных работ; Парламенту, Госэкологической службе и Госкомитету по геологии, геодезии и картографии подготовить законопроекты об охране окружающей среды и о недрах; Общественной палате – продолжить осуществление общественного контроля по данной вопросам.

Министр экономики Адгур Ардзинба рассказал, на основании каких законодательных актов и нормативно-правовых документов в Абхазии проводятся работы по разведке нефти, когда и почему были пролонгированы лицензии.

По словам министра, поскольку в обществе нет однозначного мнения по вопросу разработки и добычи нефти в Абхазии и много спекуляций вокруг этой темы, то депутаты парламента могли бы инициировать создание парламентской комиссии с приглашением в ее состав представителей общественности и экспертов для проведения соответствующего расследования.

Директор Института экологии Роман Дбар назвал уникальным материалы, которые получены в результате экологической съемки лицензионного участка площадью более 3 тысяч километров на Гудаутском шельфе.

"За это время (с 2010 г. – ред. АИ) собран огромный объем материала, касающийся состояния экосистемы. Он беспрецедентен, потому что ни в советское время, ни после никому не удавалось собрать такой огромный объем информации о состоянии экосистемы. Экологический мониторинг все еще продолжается. Получаемая в результате экологических съемок информация касается всех частей экосистемы: птиц, которые парят в воздухе над морем, дельфинов, рыб, планктона, включая бактериальный планктон, а также всей гидрохимии по слоям, состояния донных осадков и их химического состава», - сообщил Роман Дбар и добавил, что данные экосъемок находятся сегодня в Институте экологии АНА.

Многие участники встречи выражали обеспокоенность тем, что разработка нефти в Абхазии может повлечь за собой шлейф экологических проблем.

Члены Общественной палаты интересовались тем, какую прибыль получит государство, если вопросами разработки нефти занимаются частные компании.

Речь шла и о том, что такие вопросы, как нефтеразаботка не должны решаться кулуарно.

Граждане страны вправе своевременно узнавать о том, какие решения принимаются властями по жизненно важным вопросам страны, вопросам национальной безопасности, к которым относится и разработка углеводородного сырья, а не довольствоваться не всегда проверенной информацией из соцсетей, - считают члены ОП.

Почему представители нынешних властей, будучи в оппозиции были категорически против разработки и добычи нефти в Абхазии и обвиняли тогдашнее руководство республики в продаже национальных интересов, а сегодня думают и действуют иначе, поинтересовался член ОП Отар Лакрба.

Депутат парламента Гиви Кварчия сообщил о том, что в ближайшее время в парламенте также «состоится расширенное заседание комитета с приглашением всех заинтересованных лиц, всех тех, кто являются основными игроками в этом деле».

Среди участников слушаний были и те, кто категорически против разработки углеводородного сырья в Абхазии, и те, кто не против, но при условии, что это принесет пользу стране в целом, а не отдельным небольшим группам граждан.

Фото ГИА "Апсныпресс"