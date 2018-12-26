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Абхазия Информ

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ СОСТОЯЛИСЬ СЛУШАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ВОПРОСАМ ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ И ДОБЫЧИ НЕФТИ В АБХАЗИИ

Новости Среда, 06 февраля 2019 18:03
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В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ СОСТОЯЛИСЬ СЛУШАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ВОПРОСАМ ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ И ДОБЫЧИ НЕФТИ В АБХАЗИИ

 

Сухум. 6 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. В среду, 6 февраля в Общественной палате состоялись слушания, посвященные вопросам исследования, разработки и добычи нефти в Абхазии. В слушаниях участвовали министр экономики Адгур Ардзинба, депутаты парламента, директор Института экологии Роман Дбар, руководитель экспертного управления Администрации президента РА Аслан Барциц.

Перед началом обсуждения участникам слушаний напомнили о рекомендациях, которые еще в 2010 году подготовила Общественная палата РА. 

Госэкологической службе предлагалось провести оценку экологического состояния морской экосистемы, выявить факторы, способ деградации окружающей среды и выработать меры по снижению их воздействия; Парламенту - ускорить работу по законодательному закреплению исключительной экономической зоны РА, что необходимо для проведения разведывательных работ; Парламенту, Госэкологической службе и Госкомитету по геологии, геодезии и картографии подготовить законопроекты об охране окружающей среды и о недрах; Общественной палате – продолжить осуществление общественного контроля по данной вопросам.

Министр экономики Адгур Ардзинба рассказал, на основании каких законодательных актов и нормативно-правовых документов в Абхазии проводятся работы по разведке нефти, когда и почему были пролонгированы лицензии.

По словам министра, поскольку в обществе нет однозначного мнения по вопросу разработки и добычи нефти в Абхазии и много спекуляций вокруг этой темы, то депутаты парламента могли бы инициировать создание парламентской комиссии с приглашением в ее состав представителей общественности и экспертов для проведения соответствующего расследования.

Директор Института экологии Роман Дбар назвал уникальным материалы, которые получены в результате экологической съемки лицензионного участка площадью более 3 тысяч километров на Гудаутском шельфе.

"За это время (с 2010 г. – ред. АИ) собран огромный объем материала, касающийся состояния экосистемы. Он беспрецедентен, потому что ни в советское время, ни после никому не удавалось собрать такой огромный объем информации о состоянии экосистемы. Экологический мониторинг все еще продолжается. Получаемая в результате экологических съемок информация касается всех частей экосистемы: птиц, которые парят в воздухе над морем, дельфинов, рыб, планктона, включая бактериальный планктон, а также всей гидрохимии по слоям, состояния донных осадков и их химического состава», - сообщил Роман Дбар и добавил, что данные экосъемок находятся сегодня в Институте экологии АНА.

Многие участники встречи выражали обеспокоенность тем, что разработка нефти в Абхазии может повлечь за собой шлейф экологических проблем.

Члены Общественной палаты интересовались тем, какую прибыль получит государство, если вопросами разработки нефти занимаются частные компании.

Речь шла и о том, что такие вопросы, как нефтеразаботка не должны решаться кулуарно.

Граждане страны вправе своевременно узнавать о том, какие решения принимаются властями по жизненно важным вопросам страны, вопросам национальной безопасности, к которым относится и разработка углеводородного сырья, а не довольствоваться не всегда проверенной информацией из соцсетей, - считают члены ОП.

Почему представители нынешних властей, будучи в оппозиции были категорически против разработки и добычи нефти в Абхазии и обвиняли тогдашнее руководство республики в продаже национальных интересов, а сегодня думают и действуют иначе, поинтересовался член ОП Отар Лакрба.

Депутат парламента Гиви Кварчия сообщил о том, что в ближайшее время в парламенте также «состоится расширенное заседание комитета с приглашением всех заинтересованных лиц, всех тех, кто являются основными игроками в этом деле».

Среди участников слушаний были и те, кто категорически против разработки углеводородного сырья в Абхазии, и те, кто не против, но при условии, что это принесет пользу стране в целом, а не отдельным небольшим группам граждан.

 Фото ГИА "Апсныпресс" 

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 06 февраля 2019 18:12

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