МОЛОДЕЖЬ ОБУЧАЮТ КОММУНИКАТИВНЫМ НАВЫКАМ ОБЩЕНИЯ

Сухум. 7 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум проводит серию тренингов, направленных на улучшение коммуникативных навыков общения.

На этом этапе выбраны две целевые аудитории. Первая группа - это студенты и школьники старших классов. Для них проводится тренинг «Эффективная межличностная коммуникация».

Вторая группа - это молодые родители. Тема тренинга для них – «Эффективная коммуникация родителей и детей».