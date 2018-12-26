МОЛОДЕЖЬ ОБУЧАЮТ КОММУНИКАТИВНЫМ НАВЫКАМ ОБЩЕНИЯ
Сухум. 7 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум проводит серию тренингов, направленных на улучшение коммуникативных навыков общения.
На этом этапе выбраны две целевые аудитории. Первая группа - это студенты и школьники старших классов. Для них проводится тренинг «Эффективная межличностная коммуникация».
Вторая группа - это молодые родители. Тема тренинга для них – «Эффективная коммуникация родителей и детей».
5 февраля состоялся вводный тренинг для первой целевой группы. В нем приняли участие 15 молодых людей. Серию тренингов для этой группы, нацеленных на раскрытие коммуникативных ресурсов каждого участника и закрепление эффективных коммуникативных навыков, проводит психолог Илона Воуба.
6 февраля состоялась первая встреча второй целевой группы. Данный тренинг так же пользуется спросом. Встречи с группами продолжатся по запланированной схеме.
На перспективу запланировано проведение ряда тренингов для новых целевых групп с разнообразной тематикой.
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