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Абхазия Информ

ТЕЙМУРАЗ ХИШБА: ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ОТКРЫТО ДЛЯ ВСЕХ, КОМУ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНО НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ

Новости Четверг, 07 февраля 2019 14:23
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ТЕЙМУРАЗ ХИШБА: ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ОТКРЫТО ДЛЯ ВСЕХ, КОМУ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНО НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ

 

Сухум. 7 февраля 2019г. Абхазия-Информ. «Несмотря на смену руководителя штаба площадка Общенационального движения по защите государственности Абхазии (ОНД) продолжает оставаться открытой для всех, кому не безразлично настоящее и будущее нашей республики и ее государственности», - сказал «Абхазия-Информ» новый руководитель Штаба ОНД Теймураз Хишба.

Он уточнил, что смена руководителя штаба ОНД произошла из-за того, что Михаила Логуа, возглавил Фонд имени С.В. Багапша. Кроме того, М. Логуа включен в состав госкомиссии по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 70-летию со дня рождения второго Президента Республики Абхазия Сергея Васильевича Багапша.

«Михаил Валериевич очень важная личность в нашей команде. Где бы он ни работал – будь то сотрудником Аппарата Кабинета министров, руководителем администрации Гулрыпшского района или вице-президентом, он всегда был нацелен на общенациональное единение. Ярким подтверждением тому является и то, что во время декабрьского политического кризиса 2016 года Михаил Валериевич был одной из ключевых фигур в группе переговорщиков, которые сделали все возможное для достижения  компромисса и недопущения столкновений. В прошлом году Михаил Логуа также возглавлял инициативную группу граждан по сбору подписей под требованием продолжить реализацию мероприятий, определенных Государственной комиссией по увековечению памяти второго президента РА Сергея Васильевича Багапша», - подчеркнул Хишба.

По словам Хишба, штаб ОНД намерен в ближайшей перспективе провести ряд мероприятий и круглых столов по актуальным проблемам жизни общества.

На вопрос, кого из возможных кандидатов в президенты готов будет поддержать штаб ОНД, Теймураз Хишба не стал называть никаких фамилий, но сказал: «На наш взгляд, кандидат в президенты должен быть грамотным, умным, мудрым. Мы также хотим, чтобы человек, претендующий на пост главы государства, отличался новым мышлением, чтоб он был готов к проведению реформ в стране».

ОНД было создано в августе 2018 г. В совет движения входят представители оппозиционных партий, активно критикующие стиль работы нынешнего руководства страны, направленный, по их мнению, не на созидание, а на развал государства, а также ряд депутатов Парламента и общественных деятелей.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 07 февраля 2019 14:27

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