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Абхазия Информ

ПО ДАННЫМ НА 8 ФЕВРАЛЯ, К ВЫДАЧЕ ГОТОВЫ 7 539 ПАСПОРТОВ ГРАЖДАНИНА РА

Новости Пятница, 08 февраля 2019 11:17
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Сухум. 8 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. МВД Абхазии через соцсеть Фейсбук обратилось к гражданам, ожидающим выдачи паспортов гражданина РА нового образца.

По данным Паспортного управления МВД РА, на 8 февраля к выдаче готовы 7 539 паспортов.

Паспортные службы оповещают граждан о готовности документов и приглашают их прийти и забрать в удобное для них время.

График работы паспортных служб МВД РА размещен на официальном сайте министерства http://mvdra.org/documents/7194/. Для отправки персонального запроса надо перейти по ссылке http://mvdra.org/pasport/

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 08 февраля 2019 11:19

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