ПО ДАННЫМ НА 8 ФЕВРАЛЯ, К ВЫДАЧЕ ГОТОВЫ 7 539 ПАСПОРТОВ ГРАЖДАНИНА РА

Сухум. 8 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. МВД Абхазии через соцсеть Фейсбук обратилось к гражданам, ожидающим выдачи паспортов гражданина РА нового образца.

По данным Паспортного управления МВД РА, на 8 февраля к выдаче готовы 7 539 паспортов.

Паспортные службы оповещают граждан о готовности документов и приглашают их прийти и забрать в удобное для них время.

График работы паспортных служб МВД РА размещен на официальном сайте министерства http://mvdra.org/documents/7194/. Для отправки персонального запроса надо перейти по ссылке http://mvdra.org/pasport/