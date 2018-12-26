ПО ДАННЫМ НА 8 ФЕВРАЛЯ, К ВЫДАЧЕ ГОТОВЫ 7 539 ПАСПОРТОВ ГРАЖДАНИНА РА
Сухум. 8 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. МВД Абхазии через соцсеть Фейсбук обратилось к гражданам, ожидающим выдачи паспортов гражданина РА нового образца.
По данным Паспортного управления МВД РА, на 8 февраля к выдаче готовы 7 539 паспортов.
Паспортные службы оповещают граждан о готовности документов и приглашают их прийти и забрать в удобное для них время.
График работы паспортных служб МВД РА размещен на официальном сайте министерства http://mvdra.org/documents/7194/. Для отправки персонального запроса надо перейти по ссылке http://mvdra.org/pasport/
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