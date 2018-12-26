ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЯЯ ЛИАНА ГОКОРЯН НУЖДАЕТСЯ В НАШЕЙ ПОМОЩИ

У нее врожденный подвздошный вывих бедра. правая нога была короче левой, Лиана сильно о хромала и вынуждена была ограничивать себя в движениях. Но благодаря неравнодушным людям, оказавшим помощь в сборе средств, Лиане были проведены три операции.

Сухум. 8 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Шестнадцатилетняя Лиана Гокорян нуждается в нашей поддержке. Многие уже знакомы с историей болезни этой девочки. Лиана пытается скрыть боль, которая ее мучает днями и ночами.

В ходе последней операции в апреле прошлого года в Новосибирском институте травматологии и ортопедии для удлинения ноги Лиане установили аппарат Илизарова. Эта операция дала ей возможность легче ходить и надежду на то, что она перестанет хромать.

Полгода девочке нельзя было ставить правую ногу, она ходила на костылях.

Ведущий детский ортопед из Еревана, приехавший в Абхазию в рамках проекта «Агуабзиара», осуществляемого Международным фондом «Апсны» совместно с КБФ «Ашана», осмотрел Лиану и установил, что у нее воспаление в области стержня. Теперь Лиане необходимо срочное лечение в Ереване, возможен демонтаж аппарата Илизарова.

Нужно провести операцию для стабилизации в области сустава. Эта операция крайне необходима для того, чтобы Лиана смогла полноценно ходить. Если не провести данную операцию в скором времени, то при дальнейшей нагрузке на ногу, снова произойдет укорочение конечности, а последняя операция, проведенная в Новосибирске, окажется бесполезной.

Лиану уже ждут в Медицинском центре Еревана «Сурб Аствацамайр». Даниелян Овсеп Аветикович - главный детский травматолог-ртопед будет лечащим врачом девочки.

Если не принять своевременные меры Лиана не сможет избавиться от болей и хромоты, от опасности искривления озвоночника. Кроме затруднений, которые испытывает девочка во время ходьбы (хромота), ее также беспокоят боли в суставах и позвоночнике в связи с развивающимися вторичными деформациями.

Как известно, деформация конечностей, не исправленная своевременно, становится причиной неправильной нагрузки на суставы, изменений в них, а также приводит к развитию артроза, появлению сильных болей.

Необходимая сумма на лечение – 350 000 рублей. У родителей девочки нет возможности оплатить лечение.

Часть суммы в размере 50 000 рублей внесёт президент Международного фонда «Апсны», Сонер Гогуа.

Мы призываем всех неравнодушных оказать помощь в сборе средств на лечение Лианы.

Каждый из нас может проявить капельку милосердия и сострадания, подарив шанс девочке на жизнь без боли и ограничений в жизненно-необходимых передвижениях на своих здоровых ногах!

Мы уверены в том, что объединенные одним милосердным делом люди смогут сделать многое, а самое главное – спасти жизнь!

Любое пожертвование, поддержка и участие в сборе средств на лечение девочки - будет бесценным!

Подарим Лиане здоровое будущее вместе, чтоб она могла стать частью общества и прожить полноценную жизнью, не зная о боли и не чувствуя дискомфорт.

Спешите творить добро!

Вы можете помочь следующими способами:

Если вы в Абхазии:

Абоненты "А-Мобаил" и "Аквафон" могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав *147*сумма перевода#кнопка вызова.

СМС со словом ДОБРО на номер 5050 .

Банковский перевод: "Гарант-Банк" или любое отделение "Сбербанка" РА.

Способы помощи, если вы в России/за рубежом:

Перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Алина А.) в трёх валютах: рубли, доллары, евро.

5469380061190608 (руб.);

4276380122658698 ($);

5469380022880974 (Eвро .

Перевод на карту ТИНЬКОФФ:

5536913792209146

Карта закреплена за доверенным лицом КБФ "Ашана" А. Анатольевной

Также фонд принимает пожертвования и в криптовалютах: NEM-XEM, BITCOIN, DASH на сайте: https://abkhazia.foundation

О других способах помощи Вы можете узнать на сайте, либо по тел. фонда: +7 (940) 773-50-50, +7 (940) 921-03-03.

Спасем жизнь вместе!

КБФ «Ашана», Мархолия Асида.