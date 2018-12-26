ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЯЯ ЛИАНА ГОКОРЯН НУЖДАЕТСЯ В НАШЕЙ ПОМОЩИ
Сухум. 8 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Шестнадцатилетняя Лиана Гокорян нуждается в нашей поддержке. Многие уже знакомы с историей болезни этой девочки. Лиана пытается скрыть боль, которая ее мучает днями и ночами.
У нее врожденный подвздошный вывих бедра. правая нога была короче левой, Лиана сильно о хромала и вынуждена была ограничивать себя в движениях. Но благодаря неравнодушным людям, оказавшим помощь в сборе средств, Лиане были проведены три операции.
В ходе последней операции в апреле прошлого года в Новосибирском институте травматологии и ортопедии для удлинения ноги Лиане установили аппарат Илизарова. Эта операция дала ей возможность легче ходить и надежду на то, что она перестанет хромать.
Полгода девочке нельзя было ставить правую ногу, она ходила на костылях.
Ведущий детский ортопед из Еревана, приехавший в Абхазию в рамках проекта «Агуабзиара», осуществляемого Международным фондом «Апсны» совместно с КБФ «Ашана», осмотрел Лиану и установил, что у нее воспаление в области стержня. Теперь Лиане необходимо срочное лечение в Ереване, возможен демонтаж аппарата Илизарова.
Нужно провести операцию для стабилизации в области сустава. Эта операция крайне необходима для того, чтобы Лиана смогла полноценно ходить. Если не провести данную операцию в скором времени, то при дальнейшей нагрузке на ногу, снова произойдет укорочение конечности, а последняя операция, проведенная в Новосибирске, окажется бесполезной.
Лиану уже ждут в Медицинском центре Еревана «Сурб Аствацамайр». Даниелян Овсеп Аветикович - главный детский травматолог-ртопед будет лечащим врачом девочки.
Если не принять своевременные меры Лиана не сможет избавиться от болей и хромоты, от опасности искривления озвоночника. Кроме затруднений, которые испытывает девочка во время ходьбы (хромота), ее также беспокоят боли в суставах и позвоночнике в связи с развивающимися вторичными деформациями.
Как известно, деформация конечностей, не исправленная своевременно, становится причиной неправильной нагрузки на суставы, изменений в них, а также приводит к развитию артроза, появлению сильных болей.
Необходимая сумма на лечение – 350 000 рублей. У родителей девочки нет возможности оплатить лечение.
Часть суммы в размере 50 000 рублей внесёт президент Международного фонда «Апсны», Сонер Гогуа.
Мы призываем всех неравнодушных оказать помощь в сборе средств на лечение Лианы.
Каждый из нас может проявить капельку милосердия и сострадания, подарив шанс девочке на жизнь без боли и ограничений в жизненно-необходимых передвижениях на своих здоровых ногах!
Мы уверены в том, что объединенные одним милосердным делом люди смогут сделать многое, а самое главное – спасти жизнь!
Любое пожертвование, поддержка и участие в сборе средств на лечение девочки - будет бесценным!
Подарим Лиане здоровое будущее вместе, чтоб она могла стать частью общества и прожить полноценную жизнью, не зная о боли и не чувствуя дискомфорт.
Спешите творить добро!
Вы можете помочь следующими способами:
Если вы в Абхазии:
Абоненты "А-Мобаил" и "Аквафон" могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав *147*сумма перевода#кнопка вызова.
СМС со словом ДОБРО на номер 5050 .
Банковский перевод: "Гарант-Банк" или любое отделение "Сбербанка" РА.
Способы помощи, если вы в России/за рубежом:
Перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Алина А.) в трёх валютах: рубли, доллары, евро.
5469380061190608 (руб.);
4276380122658698 ($);
5469380022880974 (Eвро .
Перевод на карту ТИНЬКОФФ:
5536913792209146
Карта закреплена за доверенным лицом КБФ "Ашана" А. Анатольевной
Также фонд принимает пожертвования и в криптовалютах: NEM-XEM, BITCOIN, DASH на сайте: https://abkhazia.foundation
О других способах помощи Вы можете узнать на сайте, либо по тел. фонда: +7 (940) 773-50-50, +7 (940) 921-03-03.
Спасем жизнь вместе!
КБФ «Ашана», Мархолия Асида.
Последнее от
- ИГОРЬ ДЖОПУА: СМЕРТЬ ДЕВЯТИМЕСЯЧНОГО РЕБЕНКА НЕ СВЯЗАНА С ВИРУСОМ ГРИППА H1N1
- ПО ДАННЫМ НА 8 ФЕВРАЛЯ, К ВЫДАЧЕ ГОТОВЫ 7 539 ПАСПОРТОВ ГРАЖДАНИНА РА
- НАТЕЛЛА АКАБА: КОММЕНТАРИЙ ГОСПОДИНА УБИРИЯ НЕ ОТРАЖАЕТ РЕАЛЬНУЮ СИТУАЦИЮ
- ТЕЙМУРАЗ ХИШБА: ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ОТКРЫТО ДЛЯ ВСЕХ, КОМУ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНО НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ
- МОЛОДЕЖЬ ОБУЧАЮТ КОММУНИКАТИВНЫМ НАВЫКАМ ОБЩЕНИЯ