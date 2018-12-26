ИГОРЬ ДЖОПУА: СМЕРТЬ ДЕВЯТИМЕСЯЧНОГО РЕБЕНКА НЕ СВЯЗАНА С ВИРУСОМ ГРИППА H1N1
Сухум. 8 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Смерть девятимесячного ребенка в Сухуме не связана с вирусом гриппа H1N1, сказал «Абхазия-Информ» главный врач детской республиканской больницы Игорь Джопуа.
В четверг в соцсети Фейсбук в группе «Патриоты Абхазии» было опубликована фотография девочки с информацией о ее гибели от т.н. «свиного гриппа». Эта трагическая новость вызвала бурю негодования среди пользователей соцсети, люди соболезнуют родителям возмущаются тем, что не объявлен карантин в детских садах и школах.
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