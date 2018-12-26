ИГОРЬ ДЖОПУА: СМЕРТЬ ДЕВЯТИМЕСЯЧНОГО РЕБЕНКА НЕ СВЯЗАНА С ВИРУСОМ ГРИППА H1N1

Сухум. 8 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Смерть девятимесячного ребенка в Сухуме не связана с вирусом гриппа H1N1, сказал «Абхазия-Информ» главный врач детской республиканской больницы Игорь Джопуа.

«К огромному сожалению, эта трагедия произошла в минувшее воскресенье. Ребенок поступил в тяжелом состоянии с диагнозом «полиорганная недостаточность, острая почечная недостаточность, бактериальный острый септический шок; двусторонняя пневмония и мозговая кома II степени». В больнице провели все экспресс-тесты по поводу выяснения вируса гриппа, они дали отрицательный результат. У девочки не было гриппа», - уточнил главный врач.

В четверг в соцсети Фейсбук в группе «Патриоты Абхазии» было опубликована фотография девочки с информацией о ее гибели от т.н. «свиного гриппа». Эта трагическая новость вызвала бурю негодования среди пользователей соцсети, люди соболезнуют родителям возмущаются тем, что не объявлен карантин в детских садах и школах.