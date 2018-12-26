РАСПОРЯЖЕНИЕ О МЕРАХ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ 2018-2019 ГГ.

В целях охраны промысловых рыб у берегов Республики Абхазия, сохранения и обеспечения эффективного использования водных биологических ресурсов, а также создания благоприятных условий для насыщения внутреннего рынка свежей рыбой в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг.:

а) предприятиям, осуществляющим добычу (вылов) и переработку хамсы в рыбную муку и рыбий жир: ООО с ИИ «Хамса», СП ООО «Абхазморпром», ООО «БлэкСииФиш», ООО «Апсыдз Бат и Бек», СП ООО «Сухрыбкомбинат плюс», ООО «Сухрыбхоз», СП ООО «Сухрыбхоз №1» – с использованием не более 20 судов (ловцов);

б) предприятиям, осуществляющим добычу (вылов) хамсы – с использованием не более 13 судов (ловцов):

– ООО «Акватория 2015», ООО «Хамса 2014», ИП Ашуба Д.Ш., ИП Ашуба Н.Н., ИП Бедиа А.Д., ИП Аландаренко Р. А., ООО «Золотая рыбка плюс», ИП Ацанба В.В., ООО «Ахчыпсы», ИП Самсония Т.А. – по 500 тонн;

– ИП Барциц Р.Л., ООО «Гудаута 2014» – по 300 тонн;

– ООО «Контраст +» – 200 тонн;

в) российским рыбодобывающим предприятиям в размере 15% от утвержденного общего допустимого улова хамсы с использованием 6 судов (ловцов). В случае невнесения предоплаты за пользование водными биологическими ресурсами или неосвоения выделенной квоты российскими рыбодобывающими предприятиями до 15.02.2019 г. распределить неосвоенное количество квот между вышеуказанными абхазскими предприятиями;

г) предприятиям и индивидуальным предпринимателям Республики Абхазия, осуществляющим вылов рыбы для обеспечения внутреннего рынка – с использованием не более 10 судов (ловцов);

д) еженедельно представлять в Кабинет Министров Республики Абхазия сведения о количестве улова и реализации рыбы.

2. Запретить в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг.:

– экспорт промысловой рыбы (свежей, охлажденной), за исключением хамсы;

– привлечение к промыслу рыбы для обеспечения внутреннего рынка иностранных рыболовецких судов с пелагическими разноглубинными тралами.

3. Государственному комитету Республики Абхазия по экологии и охране природы в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг.:

а) обеспечить контроль:

– за недопущением превышения установленного количества судов, указанного в пункте 1 настоящего Распоряжения;

– за надлежащей очисткой жидких стоков и газообразных выбросов в атмосферу;

б) исключить всякую сортировку хамсы на судах и сброс маломерной рыбы в море;

в) запретить:

– осуществление лова рыбы рыболовецкими судами в 500-метровой зоне от береговой линии повсеместно;

– мойку орудий лова, палубных и трюмных помещений ближе трех миль от береговой линии;

– осуществление лова рыбы, стоянку рыболовецких и транспортных судов в запретных районах и предустьевой зоне рек Псоу, Бзып, Мчыш, Гумиста, Кяласур, Кодор, Аалдзга, Ингур;

г) довести до сведения всех рыбодобывающих предприятий и капи-танов рыболовецких судов ограничения и географические координаты запретных районов;

д) обеспечить контроль за соблюдением нормативов действующих Правил рыболовства в бассейне Черного моря (Приказ Министерства рыбного хозяйства СССР от 01.12.1969 г. №402) и Предупреждений офи-циальной штурманской карты 32108 (изд. Главное управление навигации и океанографии Министерства обороны СССР, 1986 г.);

е) за нарушение рыбоперерабатывающими предприятиями и рыболовецкими судами экологических норм в части охраны воздушной, почвенной и морской среды, Правил рыболовства и условий лицензирования применять меры ответственности в соответствии с законодательством Республики Абхазия (в том числе приостановка и отмена лицензии на промышленную добычу водных биоресурсов без возврата платы за пользование водными биологическими ресурсами).

4. Считать утратившими силу Распоряжение Кабинета Министров Республики Абхазия от 21 декабря 2018 г. №214 «О мерах по регулированию рыбохозяйственной деятельности в осенне-зимнюю путину

2018-2019 гг.» и Распоряжение Кабинета Министров Республики Абхазия

от 28 января 2019 г. №3 «О внесении изменений в Распоряжение Кабинета Министров Республики Абхазия от 21 декабря 2018 г. №214 «О мерах по регулированию рыбохозяйственной деятельности в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг.».

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия, Государственный комитет Республики Абхазия по экологии и охране природы, Государ-ственный таможенный комитет Республики Абхазия.

Премьер-министр В. Бганба

г. Сухум

8 февраля 2019 г.

№17