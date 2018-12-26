 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТОМАС ДЕ ВААЛ: «НЕ ПОРА ЛИ ПРЕДЛОЖИТЬ АБХАЗИИ БОЛЬШЕ?»
февраля 05 2019

ТОМАС ДЕ ВААЛ: «НЕ ПОРА ЛИ ПРЕДЛОЖИТЬ АБХАЗИИ БОЛЬШЕ?»

  Томас де Ваал, старший научный сотрудник Carnegie Europe и автор многочисленных работ о Южном…
«БЫСТРЫХ ПРОРЫВОВ НЕ ОЖИДАЙТЕ»
февраля 04 2019
«БЫСТРЫХ ПРОРЫВОВ НЕ ОЖИДАЙТЕ»
DÜNYA BÜLTENI (ТУРЦИЯ): СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О БУДУЩЕМ КАВКАЗА
февраля 01 2019
DÜNYA BÜLTENI (ТУРЦИЯ): СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О БУДУЩЕМ КАВКАЗА

В мире

ИРИНА МУРАВЬЕВА: ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ — ЭТО ОДИН БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
февраля 05 2019

ИРИНА МУРАВЬЕВА: ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ — ЭТО ОДИН БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ

  Народная артистка России Ирина Муравьева 8 февраля отмечает свой юбилейный день рождения. Однако все…
ОТЦА СЕНАТОРА АРАШУКОВА АРЕСТОВАЛИ ПО ДЕЛУ О ХИЩЕНИЯХ У "ГАЗПРОМА"
февраля 01 2019
ОТЦА СЕНАТОРА АРАШУКОВА АРЕСТОВАЛИ ПО ДЕЛУ О ХИЩЕНИЯХ У "ГАЗПРОМА"
РЕСТАВРАЦИЯ ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА ЗАВЕРШЕНА. ИСПОРТИТЬ ЕЕ ТУРИСТАМ СТАНЕТ ТРУДНЕЕ
февраля 01 2019
РЕСТАВРАЦИЯ ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА ЗАВЕРШЕНА. ИСПОРТИТЬ ЕЕ ТУРИСТАМ СТАНЕТ ТРУДНЕЕ

Календарь событий

« Февраль 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ОБЩЕГО ДОПУСТИМОГО УЛОВА (ОДУ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И РЕКОМЕНДУЕМЫХ КВОТ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ 2018-2019 ГГ.»

Новости Пятница, 08 февраля 2019 17:43
Оцените материал
(0 голосов)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ОБЩЕГО ДОПУСТИМОГО УЛОВА (ОДУ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И РЕКОМЕНДУЕМЫХ КВОТ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ 2018-2019 ГГ.»

Сухум. 8 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Кабинет Министров РА принял постановление «Об утверждении общего допустимого улова (ОДУ) водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг.»

Общее количество судов (ловцов), единовременно осуществляющих промышленный лов хамсы в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг., ограничивается 39 единицами. Сюда включаются и 6 российских рыбопромысловых судов.

***

Постановление

«Об утверждении общего допустимого улова (ОДУ) водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг.»

 

В целях сохранения, воспроизводства и рационального использо-вания водных биологических ресурсов

Кабинет Министров Республики Абхазия постановляет:

 

1. Утвердить «Общий допустимый улов (ОДУ) водных биологи-ческих ресурсов и рекомендуемые квоты добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг.» (прилагается).

2. Ограничить общее количество судов (ловцов), единовременно осуществляющих промышленный лов хамсы в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг., 39 единицами, в том числе общее количество российских рыбопромысловых судов – 6 единицами.

3. Запретить в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг. экспорт промы-словой рыбы (свежей, охлажденной), за исключением хамсы.

4. Государственному таможенному комитету Республики Абхазия обеспечить контроль за выполнением условий пункта 3 настоящего Постановления.

5. Министерству сельского хозяйства Республики Абхазия распреде-ление квот добычи водных биологических ресурсов проводить в соот-ветствии с рекомендуемыми объемами квот в осенне-зимнюю путину    2018-2019 гг.

         6. Считать утратившими силу Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 21 декабря 2018 г. № 203 «Об утверждении «Общего допустимого улова (ОДУ) водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину                  2018 - 2019 гг.» и Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 января 2019 г. № 3 «О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 21 декабря 2018 г. № 203 «Об утверждении «Общего допустимого улова (ОДУ) водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2018 - 2019 гг.».

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия, Государственный комитет Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Премьер-министр                                                       В. Бганба

г. Сухум

8 февраля 2019 г.

№16

***   ***   *** 

Приложение

к Постановлению Кабинета Министров

Республики Абхазия от  8  февраля 2019 г. №16

Общий допустимый улов (ОДУ) водных биологических

ресурсов и рекомендуемые квоты добычи (вылова)

в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг.

Виды рыб

Запас

(тонн)

ОДУ

(тонн)

Квоты

(тонн)
1 Барабулька 650 120 100
2 Хамса* (черноморская и азовская) 110 000 69 800 69 800
3 Шпрот (килька) 1 100 350 350
4 Кефали (лобан, сингиль, остронос) 700 150 120
5 Мерланг 750 150 150
6 Катран 50 12 5
7 Ставрида 850 150 130
8 Камбала-калкан 110 15 10
9 Скаты (морская лиса и морской кот) 240 50 20
10 Луфарь 500 200 200
11 Смарида 450 70 50
12 Прочие (темный горбыль, скарпена, сельдь, бычки, пеламида, сарган, карась-ласкирь) 120 30 25
Всего: 115 520 71 097 70 960

* Прогноз запаса в путину 2018-2019 гг. основного промыслового вида – хамсы оценивается как средний, размерно-весовой состав хамсы оценивается преимущественно как мелкий и средний (основная часть зимующей хамсы будет представлена сеголетками и годовиками размером 7-9 см).

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 08 февраля 2019 18:11

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « РАСПОРЯЖЕНИЕ О МЕРАХ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ 2018-2019 ГГ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПЛАТЕ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ 2018-2019 ГГ. В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.