ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ОБЩЕГО ДОПУСТИМОГО УЛОВА (ОДУ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И РЕКОМЕНДУЕМЫХ КВОТ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ 2018-2019 ГГ.»
Сухум. 8 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Кабинет Министров РА принял постановление «Об утверждении общего допустимого улова (ОДУ) водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг.»
Общее количество судов (ловцов), единовременно осуществляющих промышленный лов хамсы в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг., ограничивается 39 единицами. Сюда включаются и 6 российских рыбопромысловых судов.
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Постановление
«Об утверждении общего допустимого улова (ОДУ) водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг.»
В целях сохранения, воспроизводства и рационального использо-вания водных биологических ресурсов
Кабинет Министров Республики Абхазия постановляет:
1. Утвердить «Общий допустимый улов (ОДУ) водных биологи-ческих ресурсов и рекомендуемые квоты добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг.» (прилагается).
2. Ограничить общее количество судов (ловцов), единовременно осуществляющих промышленный лов хамсы в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг., 39 единицами, в том числе общее количество российских рыбопромысловых судов – 6 единицами.
3. Запретить в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг. экспорт промы-словой рыбы (свежей, охлажденной), за исключением хамсы.
4. Государственному таможенному комитету Республики Абхазия обеспечить контроль за выполнением условий пункта 3 настоящего Постановления.
5. Министерству сельского хозяйства Республики Абхазия распреде-ление квот добычи водных биологических ресурсов проводить в соот-ветствии с рекомендуемыми объемами квот в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг.
6. Считать утратившими силу Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 21 декабря 2018 г. № 203 «Об утверждении «Общего допустимого улова (ОДУ) водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2018 - 2019 гг.» и Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 января 2019 г. № 3 «О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 21 декабря 2018 г. № 203 «Об утверждении «Общего допустимого улова (ОДУ) водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2018 - 2019 гг.».
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия, Государственный комитет Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Премьер-министр В. Бганба
г. Сухум
8 февраля 2019 г.
№16
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Приложение
к Постановлению Кабинета Министров
Республики Абхазия от 8 февраля 2019 г. №16
Общий допустимый улов (ОДУ) водных биологических
ресурсов и рекомендуемые квоты добычи (вылова)
в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг.
|№
|Виды рыб
|
Запас
(тонн)
|
ОДУ
(тонн)
|
Квоты
(тонн)
|1
|Барабулька
|650
|120
|100
|2
|Хамса* (черноморская и азовская)
|110 000
|69 800
|69 800
|3
|Шпрот (килька)
|1 100
|350
|350
|4
|Кефали (лобан, сингиль, остронос)
|700
|150
|120
|5
|Мерланг
|750
|150
|150
|6
|Катран
|50
|12
|5
|7
|Ставрида
|850
|150
|130
|8
|Камбала-калкан
|110
|15
|10
|9
|Скаты (морская лиса и морской кот)
|240
|50
|20
|10
|Луфарь
|500
|200
|200
|11
|Смарида
|450
|70
|50
|12
|Прочие (темный горбыль, скарпена, сельдь, бычки, пеламида, сарган, карась-ласкирь)
|120
|30
|25
|Всего:
|115 520
|71 097
|70 960
* Прогноз запаса в путину 2018-2019 гг. основного промыслового вида – хамсы оценивается как средний, размерно-весовой состав хамсы оценивается преимущественно как мелкий и средний (основная часть зимующей хамсы будет представлена сеголетками и годовиками размером 7-9 см).
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