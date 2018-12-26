В целях сохранения, воспроизводства и рационального использо-вания водных биологических ресурсов

«Об утверждении общего допустимого улова (ОДУ) водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг.»

Общее количество судов (ловцов), единовременно осуществляющих промышленный лов хамсы в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг., ограничивается 39 единицами. Сюда включаются и 6 российских рыбопромысловых судов.

Сухум. 8 февраля 2019 г. Абхазия-Информ . Кабинет Министров РА принял постановление «Об утверждении общего допустимого улова (ОДУ) водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг.»

1. Утвердить «Общий допустимый улов (ОДУ) водных биологи-ческих ресурсов и рекомендуемые квоты добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг.» (прилагается).

2. Ограничить общее количество судов (ловцов), единовременно осуществляющих промышленный лов хамсы в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг., 39 единицами, в том числе общее количество российских рыбопромысловых судов – 6 единицами.

3. Запретить в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг. экспорт промы-словой рыбы (свежей, охлажденной), за исключением хамсы.

4. Государственному таможенному комитету Республики Абхазия обеспечить контроль за выполнением условий пункта 3 настоящего Постановления.

5. Министерству сельского хозяйства Республики Абхазия распреде-ление квот добычи водных биологических ресурсов проводить в соот-ветствии с рекомендуемыми объемами квот в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг.

6. Считать утратившими силу Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 21 декабря 2018 г. № 203 «Об утверждении «Общего допустимого улова (ОДУ) водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2018 - 2019 гг.» и Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 января 2019 г. № 3 «О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 21 декабря 2018 г. № 203 «Об утверждении «Общего допустимого улова (ОДУ) водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2018 - 2019 гг.».

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия, Государственный комитет Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Премьер-министр В. Бганба

г. Сухум

8 февраля 2019 г.

№16

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Приложение

к Постановлению Кабинета Министров

Республики Абхазия от 8 февраля 2019 г. №16

Общий допустимый улов (ОДУ) водных биологических

ресурсов и рекомендуемые квоты добычи (вылова)

в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг.

№ Виды рыб Запас (тонн) ОДУ (тонн) Квоты (тонн) 1 Барабулька 650 120 100 2 Хамса* (черноморская и азовская) 110 000 69 800 69 800 3 Шпрот (килька) 1 100 350 350 4 Кефали (лобан, сингиль, остронос) 700 150 120 5 Мерланг 750 150 150 6 Катран 50 12 5 7 Ставрида 850 150 130 8 Камбала-калкан 110 15 10 9 Скаты (морская лиса и морской кот) 240 50 20 10 Луфарь 500 200 200 11 Смарида 450 70 50 12 Прочие (темный горбыль, скарпена, сельдь, бычки, пеламида, сарган, карась-ласкирь) 120 30 25 Всего: 115 520 71 097 70 960

* Прогноз запаса в путину 2018-2019 гг. основного промыслового вида – хамсы оценивается как средний, размерно-весовой состав хамсы оценивается преимущественно как мелкий и средний (основная часть зимующей хамсы будет представлена сеголетками и годовиками размером 7-9 см).