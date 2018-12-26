ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПЛАТЕ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ 2018-2019 ГГ. В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ
Кабинет Министров Республики Абхазия постановляет:
1. Утвердить плату за пользование водными биологическими ресур-сами в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг. в Республике Абхазия согласно Приложению.
2. Министерству сельского хозяйства Республики Абхазия обеспе-чить взимание платы за пользование водными биологическими ресурсами.
4. Контроль за поступлением платы за пользование водными биоло-гическими ресурсами в республиканский бюджет возложить на Мини-стерство финансов Республики Абхазия.
Премьер-министр В. Бганба
г. Сухум
8 февраля 2019 г.
№18
Приложение
к Постановлению Кабинета Министров
Республики Абхазия от 8 февраля 2019 г. №18
Плата за пользование водными биологическими ресурсами
в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг. в Республике Абхазия
|№
|Виды биоресурсов
|
Ед.
изм.
|
Предприятия
Республики
Абхазия
(руб.)
|
Предприятия, экспорти-рующие рыбу
(руб.)
|1
|Барабулька
|за 1 тонну
|16 800
|2
|Мерланг
|за 1 тонну
|9 520
|3
|Хамса
|за 1 тонну
|1 800
|10 000
|4
|Шпрот (килька)
|за 1 тонну
|1 050
|5
|Ставрида
|за 1 тонну
|14 000
|6
|Камбала-калкан
|за 1 тонну
|73 500
|7
|Прочие (кефали, катран, скаты (морская лиса и морской кот), горбыль, скарпена, бычки, луфарь, сарган, смарида, сельдь, карась, песчанка, моллюск)
|за 1 тонну
|16 800
Примечание: российские рыбодобывающие предприятия прирав-ниваются к предприятиям Республики Абхазия.
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