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Абхазия Информ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПЛАТЕ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ 2018-2019 ГГ. В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ

Новости Пятница, 08 февраля 2019 17:47
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПЛАТЕ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ 2018-2019 ГГ. В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ

Кабинет Министров Республики Абхазия постановляет:

1. Утвердить плату за пользование водными биологическими ресур-сами в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг. в Республике Абхазия согласно Приложению.

2. Министерству сельского хозяйства Республики Абхазия обеспе-чить взимание платы за пользование водными биологическими ресурсами.

         3. Считать утратившими силу Постановление Кабинета Министров Республики от 21 декабря 2018 г. №202 «О плате за пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг. в Республике Абхазия» и Постановление Кабинета Министров Республики от 28 января 2019 г. №2 «О внесении изменения в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 21 декабря 2018 г. №202 «О плате за пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг. в Республике Абхазия».

4. Контроль за поступлением платы за пользование водными биоло-гическими ресурсами в республиканский бюджет возложить на Мини-стерство финансов Республики Абхазия.

Премьер-министр                                                       В. Бганба

г. Сухум

8 февраля 2019 г.

№18

Приложение

к Постановлению Кабинета Министров

Республики Абхазия от   8 февраля  2019 г. №18

Плата за пользование водными биологическими ресурсами

в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг. в Республике Абхазия

Виды биоресурсов

Ед.

изм.

Предприятия

Республики

Абхазия

(руб.)

Предприятия, экспорти-рующие рыбу

(руб.)
1 Барабулька за 1 тонну 16 800
2 Мерланг за 1 тонну 9 520
3 Хамса за 1 тонну 1 800 10 000
4 Шпрот (килька) за 1 тонну 1 050
5 Ставрида за 1 тонну 14 000  
6 Камбала-калкан за 1 тонну 73 500
7 Прочие (кефали, катран, скаты (морская лиса и морской кот), горбыль, скарпена, бычки, луфарь, сарган, смарида, сельдь, карась, песчанка, моллюск) за 1 тонну 16 800

Примечание: российские рыбодобывающие предприятия прирав-ниваются к предприятиям Республики Абхазия.

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