ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПЛАТЕ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ 2018-2019 ГГ. В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ

1. Утвердить плату за пользование водными биологическими ресур-сами в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг. в Республике Абхазия согласно Приложению.

3. Считать утратившими силу

Постановление Кабинета Министров Республики от 21 декабря 2018 г. №202 «О плате за пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг. в Республике Абхазия»

и

Постановление Кабинета Министров Республики от 28 января 2019 г. №2

«

О внесении изменения в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 21 декабря 2018 г. №202 «О плате за пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг. в Республике Абхазия».

4. Контроль за поступлением платы за пользование водными биоло-гическими ресурсами в республиканский бюджет возложить на Мини-стерство финансов Республики Абхазия.

Премьер-министр В. Бганба

г. Сухум

8 февраля 2019 г.

№18

Приложение

к Постановлению Кабинета Министров

Республики Абхазия от 8 февраля 2019 г. №18

Плата за пользование водными биологическими ресурсами

в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг. в Республике Абхазия

№ Виды биоресурсов Ед. изм. Предприятия Республики Абхазия (руб.) Предприятия, экспорти-рующие рыбу (руб.) 1 Барабулька за 1 тонну 16 800 2 Мерланг за 1 тонну 9 520 3 Хамса за 1 тонну 1 800 10 000 4 Шпрот (килька) за 1 тонну 1 050 5 Ставрида за 1 тонну 14 000 6 Камбала-калкан за 1 тонну 73 500 7 Прочие (кефали, катран, скаты (морская лиса и морской кот), горбыль, скарпена, бычки, луфарь, сарган, смарида, сельдь, карась, песчанка, моллюск) за 1 тонну 16 800

Примечание: российские рыбодобывающие предприятия прирав-ниваются к предприятиям Республики Абхазия.