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Абхазия Информ

К ЮБИЛЕЮ СЕРГЕЯ БАГАПША В МУЗЕЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ ИМ. В.Г. АРДЗИНБА ГОТОВИТСЯ ФОТОВЫСТАВКА-РЕТРОСПЕКТИВА О ЕГО ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Новости Пятница, 08 февраля 2019 20:18
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К ЮБИЛЕЮ СЕРГЕЯ БАГАПША В МУЗЕЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ ИМ. В.Г. АРДЗИНБА ГОТОВИТСЯ ФОТОВЫСТАВКА-РЕТРОСПЕКТИВА О ЕГО ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

Сухум. 8 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. В Кабинете Министров под председательством премьер-министра Валерия Бганба состоялось первое заседание государственной комиссии по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 70-летию со дня рождения второго президента Республики Абхазия Сергея Васильевича Багапш.

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия доложила участникам комиссии о результатах проделанной работы, отметив, что к юбилею Сергея Багапша в Музее Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба готовится фотовыставка-ретроспектива о жизни и деятельности С. Багапша.

По словам министра, экспозиция будет содержать свыше пятидесяти фотографий.

Руководитель Фонда имени Сергея Багапш Михаил Логуа, в свою очередь, поблагодарил правительство страны в лице премьер-министра Валерия Бганба за содействие в организации работ по укреплению оползневых участков у мемориала второму президенту в селе Джгярда.

Михаил Логуа также предложил местным телеканалам разработать цикл передач разного формата и содержания, которые раскрывали бы историю политического пути Сергея Багапш.  

Председатель Национального банка Республики Абхазия Беслан Барателия рассказал членам комиссии о том, что в августе будет выпущена памятная монета серебряного золочения весом в 1 унцию с изображением бюста Сергея Багапша. Автор эскиза монеты художник Руслан Габлия.

Журналист Екатерина Бебия рассказала присутствующим о готовящемся проекте по изданию книги, посвященной жизни и деятельности Багапша.

Автор книги Екатерина Бебия сообщила, что идея написания книги появилась у нее еще при жизни Сергея Багапша, однако к работе над материалом она приступила после его безвременной кончины.

В книге свыше десяти глав, посвященных разным годам жизни и деятельности Багапша, а также воспоминания его соратников.

По словам Бебия, в издание также войдет большой фотоархив.

В Горской средней школе №10 им. Н.А. Лакоба в которой учился Сергей Багапш, также пройдут памятные мероприятия, приуроченные к его юбилею: торжественная линейка, фотовыставка в фойе школы под названием «Верю в добро и человечность», классные часы «Багапш С.В. – политик, гражданин» и др..

1 марта в конференц-зале Кабинета Министров планируется повести научно-практическую конференцию, в которой выступят абхазские эксперты, историки, а также спикеры из дружественных стран.

В третьей декаде февраля комиссией будет представлен и опубликован подробный план цикла мероприятий, приуроченных к юбилею политика.

Государственная комиссия по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 70-летию со дня рождения Второго Президента Республики Абхазия Сергея Васильевича Багапша создана распоряжением президента Рауля Хаджимба 4 февраля 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров РА.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 08 февраля 2019 20:56

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