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Абхазия Информ

ОБЩИЙ ДОПУСТИМЫЙ УЛОВ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ 2018-2019 ГОДА В АБХАЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 71 097 ТОНН

Новости Понедельник, 11 февраля 2019 13:25
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ОБЩИЙ ДОПУСТИМЫЙ УЛОВ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ 2018-2019 ГОДА В АБХАЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 71 097 ТОНН

Сухум. 11 января 2019 г. Абхазия-Информ.   Общий допустимый улов (ОДУ) водных биологических ресурсов в осенне-зимнюю путину 2018-2019 года в Абхазии составляет 71 097 тонн.

В пятницу, 8 февраля, Кабинет министров принял новое постановление «Об утверждении общего допустимого улова водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг.», отменив постановление принятое 21 декабря 2018 г.

Общий допустимый улов и квоты вылова увеличены на 42 800 тонн за счет увеличения ОДУ и квоты добычи черноморской и азовской хамсы с 27 000 тонн до 69 800 тонн.

ОДУ и квоты добычи на вылов другой рыбы остались прежними.

Общий допустимый улов барабули равен 120 тонн, а квота вылова - 100 тонн).

ОДУ и квота вылова шпрот (кильки) - 350 тонн, кефали (лобан, сингиль, остронос) - 150 тонн, мерланга - 150 тонн; ОДУ катрана - 12 тонн, квота – 5 тонн; ставриды - 150 тонн; камбалы-калкана – соответственно 15 тонн и 10 тонн; скатов (морская лиса и морской кот) – 50тонн; луфаря - 200 тонн, смариды - 70 тонн, 30 тонн прочих пород рыбы (темный горбыль, скарпена, сельдь, бычки, пеламида, сарган, карась-ласкирь).

Постановление налагает запрет на экспорт промысловой рыбы за исключением хамсы.

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