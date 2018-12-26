ОБЩИЙ ДОПУСТИМЫЙ УЛОВ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ 2018-2019 ГОДА В АБХАЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 71 097 ТОНН
Сухум. 11 января 2019 г. Абхазия-Информ. Общий допустимый улов (ОДУ) водных биологических ресурсов в осенне-зимнюю путину 2018-2019 года в Абхазии составляет 71 097 тонн.
В пятницу, 8 февраля, Кабинет министров принял новое постановление «Об утверждении общего допустимого улова водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг.», отменив постановление принятое 21 декабря 2018 г.
Общий допустимый улов и квоты вылова увеличены на 42 800 тонн за счет увеличения ОДУ и квоты добычи черноморской и азовской хамсы с 27 000 тонн до 69 800 тонн.
Общий допустимый улов барабули равен 120 тонн, а квота вылова - 100 тонн).
ОДУ и квота вылова шпрот (кильки) - 350 тонн, кефали (лобан, сингиль, остронос) - 150 тонн, мерланга - 150 тонн; ОДУ катрана - 12 тонн, квота – 5 тонн; ставриды - 150 тонн; камбалы-калкана – соответственно 15 тонн и 10 тонн; скатов (морская лиса и морской кот) – 50тонн; луфаря - 200 тонн, смариды - 70 тонн, 30 тонн прочих пород рыбы (темный горбыль, скарпена, сельдь, бычки, пеламида, сарган, карась-ласкирь).
Постановление налагает запрет на экспорт промысловой рыбы за исключением хамсы.
Последнее от
- АЛХАС КОНДЖАРИЯ: ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГРИППОМ В АБХАЗИИ ПОШЛА НА СПАД
- В ПАРКЕ СВОБОДЫ ВНОВЬ СВЕТЯТ ГРУНТОВЫЕ ПРОЖЕКТОРА
- THE HALO TRUST ЗАНИМАЕТСЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕМ НЕРАЗОРВАВШИХСЯ БОЕПРИПАСОВ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ
- ДЕЛЕГАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ГЛАВНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ РОССИИ
- ГАЗЕТА «ЭХО АБХАЗИИ» ОТМЕЧАЕТ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ