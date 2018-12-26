ОБЩИЙ ДОПУСТИМЫЙ УЛОВ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ПУТИНУ 2018-2019 ГОДА В АБХАЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 71 097 ТОНН

Сухум. 11 января 2019 г. Абхазия-Информ. Общий допустимый улов (ОДУ) водных биологических ресурсов в осенне-зимнюю путину 2018-2019 года в Абхазии составляет 71 097 тонн.

В пятницу, 8 февраля, Кабинет министров принял новое постановление «Об утверждении общего допустимого улова водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг.», отменив постановление принятое 21 декабря 2018 г.

Общий допустимый улов и квоты вылова увеличены на 42 800 тонн за счет увеличения ОДУ и квоты добычи черноморской и азовской хамсы с 27 000 тонн до 69 800 тонн.