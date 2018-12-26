В РАМКАХ РОССИЙСКОГО ИНВЕСТФОРУМА ПОДПИСАНО ДВА СОГЛАШЕНИЯ С РЕСПУБЛИКОЙ АБХАЗИЕЙ
Сухум. 14 февраля 2019 года. Абхазия-Информ. Вице-премьер Республики Абхазия, министр финансов Джансух Нанба и губернатор Ненецкого автономного округа Российской Федерации Александр Цыбульский подписали Меморандум о намерениях по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между субъектом России и Абхазией. Подписание состоялось в рамках Российского инвестиционного форума 2019 года «Факторы успеха: идеи, кадры, компетенции».
По соглашению стороны намерены способствовать расширению взаимовыгодного сотрудничества в разных сферах, основанного на принципах долгосрочного партнерства.
Стороны также договорились уделять особое значение поддержке предпринимательства и частной инициативы, намеренной устанавливать и расширять прямые связи между Республикой Абхазия и Ненецким автономным округом Российской Федерации.
Меморандум подписан в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 17 сентября 2008 года.
В тот же день, в целях реализации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Администрацией Краснодарского края о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве от 28 июля 2009 года, а также в целях дальнейшего развития и расширения на стабильной и долгосрочной основе двустороннего сотрудничества, увеличения взаимного товарооборота в 2019 – 2021 годах, Правительство РА в лице вице-премьера, министра финансов Джансух Нанба и Администрация Краснодарского края в лице вице-губернатора Игоря Галася, подписали Программу мероприятий на 2019-2021 годы.
Трехгодичный пошаговый план подразумевает реализацию мероприятий в нескольких сферах: промышленной сфере, в сфере агропромышленного комплекса, в сфере образования, науки и молодежной политики, в сфере культуры и казачества, в области физической культуры и развития спорта, в сфере здравоохранения, в сфере развития туристской индустрии, в области развития гражданского общества.
Стороны согласились в необходимости содействовать развитию прямого сотрудничества между организациями профессионального образования и учреждениями высшего образования, научно-исследовательскими институтами, молодежными организациями.
Говоря об агропромышленном комплексе стороны договорились оказывать содействие развитию животноводства в Абхазии, рассмотреть вопрос о возможности поставок из Краснодарского края в Республику Абхазия продовольственной продукции: масла подсолнечного, фасованного, майонеза, муки, кондитерских изделий, плодоовощных консервов и соков, колбасных изделий, полуфабрикатов, консервов мясных и многого другого.
Об этом сообщает сайт КМ РА.
https://km-ra.org/index.php/ru/news/item/1512-dzhansukh-nanba-i-igor-galas-podpisali-programmu-meropriyatij-po-sotrudnichestvu-s-krasnodarskim-kraem
https://km-ra.org/index.php/ru/news/item/1511-dzhansukh-nanba-i-aleksandr-tsybulskij-podpisali-memorandum-o-razvitiii-otnoshenij
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