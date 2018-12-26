В РАМКАХ РОССИЙСКОГО ИНВЕСТФОРУМА ПОДПИСАНО ДВА СОГЛАШЕНИЯ С РЕСПУБЛИКОЙ АБХАЗИЕЙ

Сухум. 14 февраля 2019 года. Абхазия-Информ. Вице-премьер Республики Абхазия, министр финансов Джансух Нанба и губернатор Ненецкого автономного округа Российской Федерации Александр Цыбульский подписали Меморандум о намерениях по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между субъектом России и Абхазией. Подписание состоялось в рамках Российского инвестиционного форума 2019 года «Факторы успеха: идеи, кадры, компетенции».

По соглашению стороны намерены способствовать расширению взаимовыгодного сотрудничества в разных сферах, основанного на принципах долгосрочного партнерства.

Стороны также договорились уделять особое значение поддержке предпринимательства и частной инициативы, намеренной устанавливать и расширять прямые связи между Республикой Абхазия и Ненецким автономным округом Российской Федерации.

Меморандум подписан в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 17 сентября 2008 года.