ДЕЛЕГАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ИНВЕСТФОРУМА РОССИИ

В состав абхазской делегации входят: министр иностранных дел Даур Кове, министр экономики Адгур Ардзинба, директор ГУ «Государственное инвестиционное агентство» при Минэкономики РА Инар Гицба, директор ГК «Абхазское морское пароходство» Даур Ардзинба, руководители структурных подразделений ряда министерств Абхазии.

В пленарном заседании принимала участие делегация Правительства Республики Абхазия во главе с вице-премьером страны, министром финансов Джансухом Нанба.

Открывая пленарное заседание, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подчеркнул, что форум нацелен на концентрацию усилий в создании стабильных и предсказуемых правил игры для бизнеса, рост инвестиций и дальнейшее улучшение бизнес-климата в РФ.

«Для обеспечения инвестиционного роста, привлечения капиталов в российскую экономику мы продолжим улучшать деловой климат, сокращать административную нагрузку на предпринимателей и предлагать инвесторам новые, более удобные механизмы расширения своего бизнеса», - отметил Медведев.

Во второй половине дня второго дня планируется подписание Меморандума о намерениях по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Правительством Республики Абхазия и Администрацией Ненецкого автономного округа Российской Федерации, а также подписание одобрения Программы мероприятий на 2019-2021 годы по реализации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Администрацией Краснодарского края о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве от 2009 года.

Российский инвестфорум - это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России.

Форум ежегодно проводится с участием председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Зампредседателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак является председателем Организационного комитета.

Об этом сообщает сайт КМ РА

https://km-ra.org/index.php/ru/news/item/1510-delegatsiya-pravitelstva-abkhazii-posetila-plenarnoe-zasedanie-investitsionnogo-foruma-rossii