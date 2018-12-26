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Абхазия Информ

АЛХАС КОНДЖАРИЯ: ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГРИППОМ В АБХАЗИИ ПОШЛА НА СПАД

Новости Среда, 13 февраля 2019 15:49
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АЛХАС КОНДЖАРИЯ: ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГРИППОМ В АБХАЗИИ ПОШЛА НА СПАД

 

Сухум. 13 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Волна заболевания свиным гриппом по республике пошла на спад. Об этом сказал замминистра здравоохранения Алхас Конджария сегодня на брифинге, посвященном вспышке ОРВИ и выявленном вирусе гриппа Н1N1.

Конджария рассказал о мерах, предпринимаемых Минздравом, об ежедневном мониторинге ситуации и дополнительном завозе противовирусных медикаментов и антибиотиков.

Замминистра здравоохранения сообщил, что на сегодняшний день ни один ребенок с выявленным вирусом штамма гриппа Н1N1 не находится в стационаре. Все заболевшие лечатся амбулаторно. В Республиканской больнице, где лечат взрослых, заболевших гриппом или ОРВИ, также по сводке есть больные, но тяжелых пациентов с вирусом Н1N1 нет. В больницах и поликлиниках врачи фиксируют повторные заболевания гриппом. Однако их количество - не повод для объявления карантина, считает замминистра здравоохранения РА.

«С начала 2019 года к счастью, ни одного летального исхода от выявленного вируса не было», - подчеркнул Конджария. При этом он затруднился ответить на вопрос о точном количестве заболевших т.н. «свиным гриппом». По его словам, эта цифра не превышает 30 человек.

Замминистра здравоохранения говорил о важности вакцинации от гриппа. Не исключает Конджария и очередной вспышки сезонного гриппа к середине марта.

Прочитано 26 раз Последнее изменение Среда, 13 февраля 2019 18:25

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