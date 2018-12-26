АЛХАС КОНДЖАРИЯ: ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГРИППОМ В АБХАЗИИ ПОШЛА НА СПАД

Сухум. 13 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Волна заболевания свиным гриппом по республике пошла на спад. Об этом сказал замминистра здравоохранения Алхас Конджария сегодня на брифинге, посвященном вспышке ОРВИ и выявленном вирусе гриппа Н1N1.

Замминистра здравоохранения сообщил, что на сегодняшний день ни один ребенок с выявленным вирусом штамма гриппа Н1N1 не находится в стационаре. Все заболевшие лечатся амбулаторно. В Республиканской больнице, где лечат взрослых, заболевших гриппом или ОРВИ, также по сводке есть больные, но тяжелых пациентов с вирусом Н1N1 нет. В больницах и поликлиниках врачи фиксируют повторные заболевания гриппом. Однако их количество - не повод для объявления карантина, считает замминистра здравоохранения РА.

«С начала 2019 года к счастью, ни одного летального исхода от выявленного вируса не было», - подчеркнул Конджария. При этом он затруднился ответить на вопрос о точном количестве заболевших т.н. «свиным гриппом». По его словам, эта цифра не превышает 30 человек.

Замминистра здравоохранения говорил о важности вакцинации от гриппа. Не исключает Конджария и очередной вспышки сезонного гриппа к середине марта.