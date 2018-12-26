В ПАРКЕ СВОБОДЫ ВНОВЬ СВЕТЯТ ГРУНТОВЫЕ ПРОЖЕКТОРА

Сухум. 13 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Торгово-промышленная палата Республики Абхазия восстановила электропроводку и установила новые грунтовые прожектора в Парке Свободы в Сухуме.

В конце января злоумышленники украли 20 грунтовых прожекторов и 200 метров электропроводки на центральной аллее парка. Это не первый факт вандализма, совершаемый в парке. Прожектора постоянно ломают или крадут, но ТПП, тем не менее, за свой счет и с помощью сотрудников СУЭС восстанавливает освещение.

Торгово-промышленная палата в течение четырех лет занимается благоустройством Парка Свободы рядом с площадью им. Владислава Ардзинба в центре Сухума. Коллектив ТПП своими силами обновляет зеленую зону и проводит субботники по уборке территории. В парке установлены новые плафоны, ночное декоративное освещение, часть дорожек засыпали гравием, другую часть выложили плиткой, заменили бордюры вдоль парковых дорожек и многое другое.