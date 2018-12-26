 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТОМАС ДЕ ВААЛ: «НЕ ПОРА ЛИ ПРЕДЛОЖИТЬ АБХАЗИИ БОЛЬШЕ?»
февраля 05 2019

ТОМАС ДЕ ВААЛ: «НЕ ПОРА ЛИ ПРЕДЛОЖИТЬ АБХАЗИИ БОЛЬШЕ?»

  Томас де Ваал, старший научный сотрудник Carnegie Europe и автор многочисленных работ о Южном…
«БЫСТРЫХ ПРОРЫВОВ НЕ ОЖИДАЙТЕ»
февраля 04 2019
«БЫСТРЫХ ПРОРЫВОВ НЕ ОЖИДАЙТЕ»
DÜNYA BÜLTENI (ТУРЦИЯ): СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О БУДУЩЕМ КАВКАЗА
февраля 01 2019
DÜNYA BÜLTENI (ТУРЦИЯ): СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О БУДУЩЕМ КАВКАЗА

В мире

ГРУЗИЯ НАДЕЕТСЯ НА АКТИВИЗАЦИЮ РОЛИ ОБСЕ В УРЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ ТБИЛИСИ И МОСКВЫ
февраля 11 2019

ГРУЗИЯ НАДЕЕТСЯ НА АКТИВИЗАЦИЮ РОЛИ ОБСЕ В УРЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ ТБИЛИСИ И МОСКВЫ

  ТБИЛИСИ, 11 февраля. /ТАСС/. Грузия надеется на большее участие Организации по безопасности и сотрудничеству…
ИРИНА МУРАВЬЕВА: ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ — ЭТО ОДИН БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
февраля 05 2019
ИРИНА МУРАВЬЕВА: ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ — ЭТО ОДИН БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
ОТЦА СЕНАТОРА АРАШУКОВА АРЕСТОВАЛИ ПО ДЕЛУ О ХИЩЕНИЯХ У "ГАЗПРОМА"
февраля 01 2019
ОТЦА СЕНАТОРА АРАШУКОВА АРЕСТОВАЛИ ПО ДЕЛУ О ХИЩЕНИЯХ У "ГАЗПРОМА"

Календарь событий

« Февраль 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ПАРКЕ СВОБОДЫ ВНОВЬ СВЕТЯТ ГРУНТОВЫЕ ПРОЖЕКТОРА

Новости Среда, 13 февраля 2019 15:33
Оцените материал
(0 голосов)
В ПАРКЕ СВОБОДЫ ВНОВЬ СВЕТЯТ ГРУНТОВЫЕ ПРОЖЕКТОРА

 

Сухум. 13 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Торгово-промышленная палата Республики Абхазия восстановила электропроводку и установила новые грунтовые прожектора в Парке Свободы в Сухуме.

В конце января злоумышленники украли 20 грунтовых прожекторов и 200 метров электропроводки на центральной аллее парка. Это не первый факт вандализма, совершаемый в парке. Прожектора постоянно ломают или крадут, но ТПП, тем не менее, за свой счет и с помощью сотрудников СУЭС восстанавливает освещение.

Торгово-промышленная палата в течение четырех лет занимается благоустройством Парка Свободы рядом с площадью им. Владислава Ардзинба в центре Сухума. Коллектив ТПП своими силами обновляет зеленую зону и проводит субботники по уборке территории. В парке установлены новые плафоны, ночное декоративное освещение, часть дорожек засыпали гравием, другую часть выложили плиткой, заменили бордюры вдоль парковых дорожек и многое другое.

Прочитано 20 раз Последнее изменение Среда, 13 февраля 2019 15:41

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « THE HALO TRUST ЗАНИМАЕТСЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕМ НЕРАЗОРВАВШИХСЯ БОЕПРИПАСОВ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ АЛХАС КОНДЖАРИЯ: ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГРИППОМ В АБХАЗИИ ПОШЛА НА СПАД »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.