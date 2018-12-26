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Абхазия Информ

THE HALO TRUST ЗАНИМАЕТСЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕМ НЕРАЗОРВАВШИХСЯ БОЕПРИПАСОВ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ

Новости Среда, 13 февраля 2019 14:06
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THE HALO TRUST ЗАНИМАЕТСЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕМ НЕРАЗОРВАВШИХСЯ БОЕПРИПАСОВ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ

 

Сухум. 13 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. В министерстве иностранных дел Абхазии прошла встреча заместителя министра Ираклия Тужба с независимым экспертом в области разминирования и обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов Дэвисом Полом Энтони. На встрече также присутствовали программный менеджер организации The HALO trust Исмет Заде и его заместитель Мэри Кеннингтон.

В ходе встречи стороны обсудили некоторые проекты, осуществляемые организацией The HALO Trust на территории Республики Абхазия. В частности, речь шла о ликвидации последствий неконтролируемого взрыва на складе боеприпасов и расчистке территории в селе Приморское Гудаутского района. Кроме того, организация The HALO Trust проводит постоянную работу по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов по всей территории Абхазии.

Ираклий Тужба дал высокую оценку многолетней деятельности The HALO Trust в Абхазии, отметив важность координации действий международных организаций с МИД Абхазии.

Состоялось также обсуждение ряда других вопросов, представляющих взаимный интерес.

The HALO Trust – благотворительная некоммерческая организация, занимающаяся обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые могут представлять опасность для гражданских лиц. В Абхазии организация The HALO Trust работает с 1993 года.

Прочитано 28 раз Последнее изменение Среда, 13 февраля 2019 14:08

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