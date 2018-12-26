THE HALO TRUST ЗАНИМАЕТСЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕМ НЕРАЗОРВАВШИХСЯ БОЕПРИПАСОВ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ

Сухум. 13 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. В министерстве иностранных дел Абхазии прошла встреча заместителя министра Ираклия Тужба с независимым экспертом в области разминирования и обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов Дэвисом Полом Энтони. На встрече также присутствовали программный менеджер организации The HALO trust Исмет Заде и его заместитель Мэри Кеннингтон.

В ходе встречи стороны обсудили некоторые проекты, осуществляемые организацией The HALO Trust на территории Республики Абхазия. В частности, речь шла о ликвидации последствий неконтролируемого взрыва на складе боеприпасов и расчистке территории в селе Приморское Гудаутского района. Кроме того, организация The HALO Trust проводит постоянную работу по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов по всей территории Абхазии.