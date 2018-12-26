ДЕЛЕГАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ГЛАВНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ РОССИИ
Сухум. 12 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Официальная делегация правительства Абхазии во главе с премьер-министром Валерием Бганба примет участие в открытии и пленарном заседании «Российского инвестиционного форума – 2019», который состоится в Сочи 14 - 15 февраля.
В состав делегации входят вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба, министр иностранных дел Даур Кове, министр экономики Адгур Ардзинба, директор ГУ «Государственное инвестиционное агентство» при Минэкономики Инар Гицба, директор ГК «Абхазское морское пароходство» Даур Ардзинба.
На площадке форума планируется подписание «Меморандума о намерениях по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между правительством Республики Абхазия и Администрацией Ненецкого автономного округа Российской Федерации», а также «Программы мероприятий на 2019 - 2021 годы по реализации «Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Администрацией Краснодарского края о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве от 2009 года.
Российский инвестфорум - это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России.
Форум ежегодно проводится при участии председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.
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