ДЕЛЕГАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ГЛАВНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ РОССИИ

Сухум. 12 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Официальная делегация правительства Абхазии во главе с премьер-министром Валерием Бганба примет участие в открытии и пленарном заседании «Российского инвестиционного форума – 2019», который состоится в Сочи 14 - 15 февраля.

В состав делегации входят вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба, министр иностранных дел Даур Кове, министр экономики Адгур Ардзинба, директор ГУ «Государственное инвестиционное агентство» при Минэкономики Инар Гицба, директор ГК «Абхазское морское пароходство» Даур Ардзинба.