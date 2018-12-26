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Абхазия Информ

МКДЦ РА И ЛАТВИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ “BALTIC GEOGRAPHIC SOCIETY” ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Новости Пятница, 15 февраля 2019 10:31
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МКДЦ РА И ЛАТВИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ “BALTIC GEOGRAPHIC SOCIETY” ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

 

Сухум. 15 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. 14 февраля в Посольстве Республики Абхазия в Москве состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Латвийской ассоциацией “Baltic geographic society” (Балтийское географическое общество) и Фондом «Международный культурно-деловой центр Республики Абхазия». Документ подписали исполнительный директор МКДЦ РА Олег Лакоба и председатель правления «Baltic geographic society» Илгарт Зейбертс.

Соглашение предусматривает взаимодействие и обмен информацией; обмен научно-практическим опытом между специалистами обеих сторон; содействие в проведении семинаров, конференций, конгрессов; содействие в развитии сотрудничества неправительственных и общественных организаций Республики Абхазия и государств Балтийского региона; содействие в развитии торговых взаимоотношений Республики Абхазия и государств Балтийского региона; развитие двухстороннего туризма.

С приветственными словами в адрес собравшихся обратились посол Абхазии в РФ Игорь Ахба и председатель попечительского совета МКДЦ РА, торговый представитель РА в РФ Олег Барциц.

«Baltic geographic society» неправительственная общественная организация деятельность которой направлена на развитие коммуникации в сфере науки, новых технологий, туристических и торгово экономических связей. Илгарт Зейбертс -доктор экономических наук, общественный деятель, предприниматель.

Об этом сообщает пресс служба МКДЦ РА.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 15 февраля 2019 10:33

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