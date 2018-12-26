МОКВСКИЙ СОБОР НУЖДАЕТСЯ В СРОЧНОМ РЕМОНТЕ

Сухум. 15 февраля 2019 г. Абхазия-Информ . Собор Успения Богородицы в селе Мыку Очамчырского района нуждается в срочном ремонте. К такому заключению пришли священнослужители Священной Митрополии Абхазии при посещении собора. https://anyha.org/uspenskij-sobor-v-mokva/

4 февраля 2019 г. состоялась рабочая поездка наместника монастыря св. апостола Симона Кананита иеродиакона Давида (Сарсания) в с. Мыку Очамчырского района. В ходе поездки наместник также посетил кафедральный собор в честь Успения Богородицы.

«При осмотре было выявлено аварийное состояние собора, являющегося жемчужиной архитектурного наследия Абхазии. В частности, было зафиксировано повреждение части кровли ротонды купола, нарушение целостности каменной кладки верхней части стены центральной апсиды (с северо-восточной стороны), разрушение ливневых водоотводов, разрушение оконных рам, зарастание стен собора мхом и плесенью (внутри и снаружи)», - отмечается на стайте СМА.

Священная Митрополия Абхазии призывает общественность и компетентные органы Республики Абхазия к изучению сложившегося бедственного положения моквского собора, и выработке срочных комплексных мер по спасению памятника историко-культурного наследия Абхазии.

*** СОБОР УСПЕНИЯ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ В СЕЛЕ МЫКУ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА

В селе Мыку (Моква) в конце X века царь Леон III возвел знаменитый собор Успения Божией Матери. Моквский собор стоит на возвышении у места слияния рек Моква и Дуаб.

Моквский собор – единственный в Абхазии пятинефный крестово-купольный храм. Собор завершает развитие церковного зодчества раннесредневековой Абхазии, начало которому было положено еще в VII-X веках в Пицунде. По планировке и пропорциям Моквский храм близок к древнерусским (Киевская София).

Собор отличался великолепным внутренним убранством. Поражали редкие по мастерству исполнения фресковые росписи, мраморный иконостас с колоннами, прекрасные резные карнизы. В центре напольного орнамента был выложен круг из красного мрамора с узором в виде спускающихся лучей. Посетивший Мокву в 1659 году Иерусалимский патриарх Досифей обнаружил здесь надпись, согласно которой храм был “расписан при великом Абхазском царе Давиде”, то есть в конце XI – начале XII века.

Гнет и разгром

В 1640 году в Моквском соборе побывали русские послы и священник Павел Захариев. В своем отчете они написали: “Февраля на девятый день были мы в монастыре Моквском с епископами Андреем и Максимом; показывали нам мученика Стефана Архидиакона: руки обе целые и ножные кости и крест того дерева, на котором Христос был распят”.

В XVII веке, когда турки захватили Абхазию и стали насильно насаждать ислам, грандиозный Моквский храм опустел и был разграблен. Исчезли напольные орнаменты, иконостас. Много драгоценностей и святынь было вывезено из Абхазии и разошлось по разным местам. Так, серебряная икона Моквского храма оказалась в Хобском Успенском монастыре, старинное Евангелие и Псалтырь XI века на пергаменте – в Мартвильском монастыре, архиепископский посох – в Мцхетском соборе.

Реставрация

В XIX веке дорогу к храму приходилось прокладывать через густые девственные леса. Известный кавказовед академик М. Броссе, посетивший Моквский собор в 1848 году, писал: “Обширные размеры церковного корпуса, опутанного сетью ползучих растений, кровля, превращенная в воздушный сад, прекрасный купол, удлиняемый высокими стволами деревьев – все это приводит зрителя в удивление. Однако осколки цветного стекла, куски карнизов с замечательной резьбой, обрушившиеся паперти приводят посетителя в уныние”.

В 50 годах XIX столетия храм был отремонтирован, пол вымощен заново известняковыми плитами, с запада возведен придел, а на куполе сооружена маленькая ротонда. В результате этой реставрации сильно пострадал наружный облик храма – исчезли резные карнизы, черепичную кровлю заменили железной. Внутри храма тесаный камень стен покрыли штукатуркой, а росписи и мозаику в алтаре забелили. В этот же период собор был превращен в усыпальницу. Здесь похоронены последний владетельный князь Абхазии Михаил Шервашидзе, его сын Георгий, поэт и общественный деятель, многие абхазские военачальники.

Возрождение Моквского собора

В 1902 году монахини из Богодуховского монастыря Харьковской губернии основали Кавказский (Моквский) Успенский женский монастырь, а в 1920 году храм вновь подвергся разграблению. Было похищено и вывезено за границу принадлежавшее Моквской Архиепископской кафедре ценное Евангелие, написанное на 328 листах и украшенное уникальными миниатюрами и орнаментом, выполненными моквским иноком Ефремом при Моквском архиепископе Данииле в 1300 году. В 80-х годах XX века моквское Евангелие было возвращено в СССР.

В 1968 году широко отмечалось 1000-летие Моквского собора. К этой дате была проведена частичная реставрация.

В 2002 году Моквский собор Успения Пресвятой Богородицы открылся вновь. При официальном открытии были отслужены всенощное бдение и Божественная литургия.

На сегодняшний день службы в Моквском соборе проходят редко, однако двери храма всегда открыты.

https://anyha.org/uspenskij-sobor-v-sele-mokva/