В МИД РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ АБХАЗО-РОССИЙСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Сухум. 15 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. 14 февраля в Москве прошли очередные консультации в рамках механизма внешнеполитической координации, установленного Меморандумом между МИД Абхазии и МИД России от 11 марта 2015 года.

В них приняли участие посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба и директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Алексей Павловский.