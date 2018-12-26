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Абхазия Информ

В МИД РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ АБХАЗО-РОССИЙСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Новости Пятница, 15 февраля 2019 11:36
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В МИД РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ АБХАЗО-РОССИЙСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

 

Сухум. 15 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. 14 февраля в Москве прошли очередные консультации в рамках механизма внешнеполитической координации, установленного Меморандумом между МИД Абхазии и МИД России от 11 марта 2015 года.

В них приняли участие посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба и директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Алексей Павловский.

Ахба и Павловский обсудили широкий круг тем, включавший двустороннюю проблематику, а также некоторые аспекты внешнеполитического взаимодействия двух стран и ситуацию в регионе.

Также речь шла об актуальных вопросах абхазо-российских отношений, в том числе в части совершенствования договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества.

Практика регулярного взаимного информирования и консультаций будет продолжена.

Об этом сообщает посольство Республики Абхазия в Российской Федерации.

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