В МИД РОССИИ СОСТОЯЛИСЬ АБХАЗО-РОССИЙСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Сухум. 15 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. 14 февраля в Москве прошли очередные консультации в рамках механизма внешнеполитической координации, установленного Меморандумом между МИД Абхазии и МИД России от 11 марта 2015 года.
В них приняли участие посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба и директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Алексей Павловский.
Также речь шла об актуальных вопросах абхазо-российских отношений, в том числе в части совершенствования договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества.
Практика регулярного взаимного информирования и консультаций будет продолжена.
Об этом сообщает посольство Республики Абхазия в Российской Федерации.
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