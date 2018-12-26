РУСДРАМ – ДЛЯ ДЕТЕЙ: «СКАЗКА О ТОМ, КАК ВОЛК АБГА СТАЛ РЫБАКОМ»
Сухум. 15 февраля 2019 год. Абхазия-Информ. Сегодня в РУСДРАМе премьера нового спектакля «Сказка о том, как волк Абга стал рыбаком». Автор инсценировки и режиссер-постановщик Джамбул Жордания создал этот спектакль для детей по мотивам абхазских сказок. https://rusdram.org/
Художником-постановщиком спектакля стал Виталий Кацба, художником по костюмам Наталья Шпанова, художником по свету Алексей Крючков.
В спектакле играют молодые актеры театра: Абга (волк) Инал Инапха, Мура (пес) Аслан Киут, Куата (Утка) Лоида Тыркба, Гуж (мул) Осман Абухба, Тата (корова) Мадлена Барциц.
Этот спектакль, как считают специалисты, украсит репертуар театра.
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