Сухум, 15 февраля 2019г. Абхазия-Информ . Ветераны афганской войны будут получать персональные пособия, сказал сегодня президент Абхазии Рауль Хаджимба, выступая на торжественной встрече в Министерстве обороны. Об этом сообщает sputnik-abkhazia.ru.

«Я сегодня дал поручения правительству, Минтруду, подготовить проект постановления, определяющий размер и порядок выплаты персональных пособий для воинов-афганцев, которые начнут платить с 1 июля. В этом году, пособия будут платить из резервов государства, а со следующего года это станет бюджетным обязательством для нашей страны», - сообщил президент.

Ежемесячная сумма пособия - до трех тысяч рублей.

Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года и завершился 15 февраля 1989 года. За десять лет войны в Афганистане погибло почти 14 тысяч советских солдат. В Абхазии есть Союз ветеранов войны в Афганистане, который объединяет более 100 человек. Погибли в Афганистана 13 военнослужащих – жителей Абхазии.