ПОРТЫ РОССИИ И АБХАЗИИ СВЯЖЕТ КРУИЗНОЕ СООБЩЕНИЕ

Сухум. 15 февраля 2019 года Абхазия-Информ. В рамках российского инвестиционного форума, который проходил в Сочи 14-15 февраля, подписано соглашение между госкомпанией «Абхазское морское пароходство» и ООО «Черноморские круизы».

«Соглашение подписано в рамках реализации договоренностей, достигнутых на встрече Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Президента Российской Федерации Владимира Путина в ноябре прошлого год. Его целью является организация к 2020 году круизного сообщения между морскими портами Абхазии и России», – сообщил министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

Фото с сайта Минэкономики РА.