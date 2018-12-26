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Абхазия Информ

ПОРТЫ РОССИИ И АБХАЗИИ СВЯЖЕТ КРУИЗНОЕ СООБЩЕНИЕ

Новости Пятница, 15 февраля 2019 13:39
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ПОРТЫ РОССИИ И АБХАЗИИ СВЯЖЕТ КРУИЗНОЕ СООБЩЕНИЕ

Сухум. 15 февраля 2019 года Абхазия-Информ. В рамках российского инвестиционного форума, который проходил в Сочи 14-15 февраля, подписано соглашение между госкомпанией «Абхазское морское пароходство» и ООО «Черноморские круизы».

С абхазской стороны документ подписал генеральный директор «Абхазское морское пароходство» Даур Ардзинба, с российской – генеральный директор ООО «Черноморские круизы» Виктор Глуховщенко.

«Соглашение подписано в рамках реализации договоренностей, достигнутых на встрече Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Президента Российской Федерации Владимира Путина в ноябре прошлого год. Его целью является организация к 2020 году круизного сообщения между морскими портами Абхазии и России», – сообщил министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

Фото с сайта Минэкономики РА.

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