ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА ООО «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД «СУХУМСКИЙ»

Сухум. 15 февраля 2019 года. Абхазия-Информ. С 11 по 15 февраля, в Москве на территории Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» работала 26-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2019», которая проходила под патронажем Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Конкурсная программа 26-й международной продовольственной выставки «Продэкспо-2019», объединила ведущие профессиональные конкурсы и привлекла рекордное число участников.

В номинации Международный дегустационный конкурс «Лучший продукт 2019» «Пивоваренный завод «Сухумский» получил Гран-при за: минеральную природную столовую воду «Каманская», безалкогольные напитки «FruktOZ», «Феихоа лавр», Мандарин», «Гранат эвкалипт» и за пиво светлое «Сухумское».