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Абхазия Информ

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА ООО «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД «СУХУМСКИЙ»

Новости Пятница, 15 февраля 2019 18:44
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ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА ООО «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД «СУХУМСКИЙ»

Сухум. 15 февраля 2019 года. Абхазия-Информ. С 11 по 15 февраля, в Москве на территории Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» работала 26-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2019», которая проходила под патронажем Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Конкурсная программа 26-й международной продовольственной выставки «Продэкспо-2019», объединила ведущие профессиональные конкурсы и привлекла рекордное число участников.

В номинации Международный дегустационный конкурс «Лучший продукт 2019» «Пивоваренный завод «Сухумский» получил Гран-при за:  минеральную природную столовую воду «Каманская», безалкогольные напитки «FruktOZ», «Феихоа лавр», Мандарин», «Гранат эвкалипт» и за пиво светлое «Сухумское».

ООО «Пивоваренный завод «Сухумский» так же был удостоен почетным призом «Лучшее предприятие -2019»

Главный технолог завода Марина Герлиани награждена почетной медалью «За Высокое Качество» и дипломом лауреата международного конкурса 26 международной выставки «Продэкспо 2019».

«Продэкспо» - это крупнейший в России и Восточной Европе международный форум, который является самым авторитетным ежегодным событием в сфере продовольствия и напитков (включая алкоголь). В течение уже 26 лет он определяет вектор развития российской пищевой индустрии.

В работе выставки, которая проходила с 11 по 15 февраля 2019 года, принимали участие свыше 2 тыс. компаний из 69 стран, в том числе из Бразилии, Венгрии, Германия, Греция, Индонезия, Испания, Италия, Индия, Китай, Латвия, Македонии, Парагвая, Перу, Польши, Португалии, Республики Кореи, Сербии, Турции, Уругвая, Франции, Чили, Шри-Ланки, Эфиопии и Япония. На площади около 100 тыс. кв м были представлены 29 тематических разделов – всех сегментов продовольственного рынка.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 15 февраля 2019 18:56

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