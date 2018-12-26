В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДЯТ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ И ДОБЫЧИ НЕФТИ В АБХАЗИИ

Сухум. 18 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Сегодня в парламенте состоится расширенное заседание комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, где планируется обсудить вопросы разработки и добычи нефти в абазии. Приять участие в слушаниях были приглашены как нынешние чиновники, так и те, кто в прошлом имел отношение к принятию решений по этим вопросам.

Вместе с тем у здания парламента стали собираться граждане, которые выступают против добычи нефти в Абхазии и требуют введения декларирования доходов госчиновниками.