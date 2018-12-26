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Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДЯТ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ И ДОБЫЧИ НЕФТИ В АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 18 февраля 2019 11:18
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Сухум. 18 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Сегодня в парламенте состоится расширенное заседание комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, где планируется обсудить вопросы разработки и добычи нефти в абазии. Приять участие в слушаниях были приглашены как нынешние чиновники, так и те, кто в прошлом имел отношение к принятию решений по этим вопросам.

Вместе с тем у здания парламента стали собираться граждане, которые выступают против добычи нефти в Абхазии и требуют введения декларирования доходов госчиновниками.

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