МИТИНГУЮЩИЕ ТРЕБУЮТ ВВЕДЕНИЯ В АБХАЗИИ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ГОСЧИНОВНИКАМИ

Сухум. 18 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. В эти часы у стен парламента проходит митинг граждан, требующих введения в Абхазии декларации доходов и расходов госчиновников.

Представители инициативной группы зачитали собравшимся разработанный ими проект закона о декларировании доходов.

Участники митинга стоят с плакатами, на которых написано: «Рауль Хаджимба: «В год наши чиновники воруют не 500 миллионов, а гораздо больше»», «Мы здесь власть!», «Верховенство закона, а не коррупция» и др.