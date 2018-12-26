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Абхазия Информ

МИТИНГУЮЩИЕ ТРЕБУЮТ ВВЕДЕНИЯ В АБХАЗИИ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ГОСЧИНОВНИКАМИ

Новости Понедельник, 18 февраля 2019 12:29
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Сухум. 18 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. В эти часы у стен парламента проходит митинг граждан, требующих введения в Абхазии декларации доходов и расходов госчиновников.

Представители инициативной группы зачитали собравшимся разработанный ими проект закона о декларировании доходов.

Участники митинга стоят с плакатами, на которых написано: «Рауль Хаджимба: «В год наши чиновники воруют не 500 миллионов, а гораздо больше»», «Мы здесь власть!», «Верховенство закона, а не коррупция» и др.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 18 февраля 2019 13:09

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