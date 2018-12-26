ДЕПУТАТЫ СОЗДАДУТ СПЕЦИАЛЬНУЮ ПАРЛАМЕНТСКУЮ КОМИССИЮ ПО ВОПРОСАМ РАЗРАБОТКИ И ДОБЫЧИ НЕФТИ В АБХАЗИИ

На заседание были приглашены нынешние и бывшие высшие должностные лица, имевшие отношение к подготовке, подписанию и пролонгации соглашений о сотрудничестве в области разведки и добычи углеводородов с ОАО НК «Роснефть» и ООО «Апсны-Ойл».

Cухум. 18 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Вопросам разведки и добычи нефти в Абхазии посвящалось расширенное заседание парламентского комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.

В заседании участвовали премьер-министр Валерий Бганба, бывший премьер-министр, а ныне глава администрации президента РА Беслан Барциц, представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба, министр экономики Адгур Ардзинба, экс-министр экономики Давид Ирадян, министр по налогам и сборам Даур Курмазия, директор Института экологии АНА Роман Дбар, начальник госуправления по землепользованию и кадастру Адамыр Ахуба, председатель СГБ Зураб Маргания, представители общественности.

Депутаты интересовались, каким образом подписывались эти соглашения и выдавались лицензии, были ли учтены при этом экологические и экономические интересы Абхазии. Обсуждение проходило бурно, иногда на повышенных тонах.

Бывший премьер-министр, глава администрации президента РА Беслан Барциц представил все имеющиеся у правительства документы и разъяснил, по какой причине был продлен срок лицензий.

«Я готов предоставить копии этих документов депутатам и заинтересован в сотрудничестве с ними при обсуждении вопроса нефтедобычи», - сказал Барциц.

Информацию и разъяснения по обсуждаемому вопросу также предоставили Адамыр Ахуба, Давид Ирадян и Адгур Ардзинба.

По мнению депутата Алмаса Джопуа, налицо коррупционный сговор бывших и нынешних властей с представителями нефтедобывающих фирм.

Подводя итоги обсуждения зампредседателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Гиви Кварчия сказал, что депутаты не получили исчерпывающих ответов на поставленные ими вопросы и предложил во избежание предвыборной демагогии и политизации обсуждаемых тем на ближайшем заседании сессии парламента создать депутатскую комиссию, которая и займется детальным изучением различных аспектов проблемы разработки и нефтедобычи в Абхазии.

«Я тоже очень заинтересован помочь будущей комиссии в поисках истины. Я достаточно информированный человек, мне известны все тонкости и нюансы возникновения вообще этой темы, и я готов поделиться этим с парламентской комиссией», - заявил экс-президент Абхазии, ныне депутат парламента Александр Анкваб.

В то время, когда депутаты обсуждали проблемы разведки и добычи углеводородного сырья, у стен парламента собралась группа граждан, выступающих против добычи нефти в Абхазии, а также требующих ратифицировать 20-ую статью Конвенции ООН о противодействии коррупции, ввести обязательное декларирование доходов и расходов госчиновников и конкурсный отбор на госслужбу.