ЗАКОНОПРОЕКТ О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ ГОСЧИНОВНИКАМИ МОЖЕТ БЫТЬ РАССМОТРЕН ДЕПУТАТАМИ ПАРЛАМЕНТА В ЧЕТВЕРГ 21 ФЕВРАЛЯ

Сухум. 18 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Сегодня с 11 часов у здания парламента собрались граждане с требованием проведения внеочередного заседания сессии и рассмотрения законопроекта «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами». Несмотря на активное приглашение через соцсети принять участие в митинге, к парламенту пришло от 30 до 40 человек.

Акция проходила во время расширенного заседания парламентского комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, на котором обсуждались вопросы разработки и добычи нефти в Абхазии. Принять участие в слушаниях были приглашены как нынешние чиновники, так и те, кто в прошлом имел отношение к принятию решений по этим вопросам.

С утра вход в здание парламента оградили металлическими турникетами. Не меньше митингующих было сотрудников СГБ, МВД, в Управления ГАИ.

Представители инициативной группы «За ратификацию 20-ой статьи Конвенции ООН «О противодействии коррупции» и конкурсный подбор кадров» зачитали собравшимся разработанный ими проект закона о декларировании доходов. Участники акции также заявили о своем несогласии с разработкой и возможной добычей нефти в республике.

На плакатах, с которыми стояли участники митинга, было написано: «Рауль Хаджимба: «В год наши чиновники воруют не 500 миллионов, а гораздо больше»», «Мы здесь власть!», «Верховенство закона, а не коррупция» и др.

О необходимости созыва внеочередного заседания сессии, посвященного вопросу декларирования доходов чиновников, выступили Давид Дасания, Астамур Какалия, Рисмаг Аджинджал, Дырмыт Габалыа, Яник Ахсалба.

«Мы год назад публично предложили депутатам парламента внести в Уголовный кодекс РА статью о незаконном обогащении. Проект закона размещен на странице нашей инициативной группы, а также на моей личной странице в Фейсбуке. У нас было очень много встреч - , публичных и непубличных. Все нам обещали, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение законодателями. Однако нежелание рассматривать этот вопрос вынудило нас пойти на такой неординарный шаг - прийти к стенам парламента. Еще в июле 2018 г. депутат парламента Астамур Логуа пообещал нам, что будет принят закон о госслужбе, который является ключевым в волнующем нас вопросе. Однако этот законопроект до сих пор не вынесен на рассмотрение, хотя бы в первом чтении чтении», - сказал «Абхазия-Информ» один из активистов акции Рисмаг Аджинджал. Единственное, что было сделано за это время - я января 2019 г. вступил в силу закон о декларировании доходов судьями.

Рисмаг Аджинджал также рассказал, что на 11 февраля была намечена встреча с депутатами, но она так и не состоялась.

«Мы знаем, что подавляющее большинство депутатов за нас, но как-то они не могут сорганизоваться и вынести этот вопрос на рассмотрение в первом чтении. В парламенте обсуждаются вопросы самого разнообразного характера, в том числе распределения средств бюджета, определения объектов капитального строительства, нефти, обсуждается все, только не наш законопроект. Мы хотим, чтобы депутаты наконец-то провели внеочередное заседание и рассмотрели в первом чтении законопроект «О декларировании доходов расходов имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами». Мы ставим вопрос о декларировании госчиновниками своих доходов и расходов с 2015 года. Кстати, депутаты прошлого созыва обещали нам принять соответствующий закон, но наш законопроект, как выяснилось, где-то затерялся», - сказал «Абхазия-Информ» Астамур Каклия.

Касаясь темы добычи нефти в Абхазии Астамур Какалия подчеркнул, что эта тема их тоже волнует.

«Деятельность подавляющего большинства бывших и нынешних депутатов по сути вредна и опасна для страны, состоятельность и зрелость которой мы вновь вынуждены доказывать практически с нуля… Извлечение корысти из государственных дел сродни обкрадыванию могил всех тех славных воинов, кто заплатил самой дорогой ценой за нашу свободу и независимость», - сказал выступая на митинге Давид Дасания.

Дырмыт Габалыа напомнил о словах президента Рауля Хаджимба, который на презентации в АГУ программы «25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года» сказал: «В год наши чиновники воруют не 500 миллионов, а гораздо больше».

По словам Габалыа, принятие закона «О декларировании доходов расходов имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами» поможет в деле борьбы с коррупцией в Абхазии.

Через некоторое время митингующие решили направить в парламент Рисмага Аджинджала и Астамура Какалия с выдвигаемыми требованиями. По возвращении они сообщили, что депутат Астамур Логуа от себя лично и от лица своих коллег пообещал, что вопрос о декларировании доходов госчиновниками обязательно будет поставлен на голосование на заседании сессии в четверг, 21 февраля.

По завершении расширенного заседания комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, к собравшимся у стен парламента вышел депутат Аслан Бжания. Он подтвердил, что волнующий их вопрос будет рассмотрен сегодня, во второй половине дня, на заседании парламентского комитета по международным связям и связям с соотечественниками.

Бжания заявил митингующим, что он также является инициатором обсуждения этой темы, и им разработан ряд антикоррупционных законопроектов, но существует определенный регламент внесения вопроса в повестку дня и вынесения его на заседание сессии парламента.

Через несколько часов митингующие разошлись.