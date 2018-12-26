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Абхазия Информ

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ВОЗЛОЖИЛ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ СЛУЖЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ НА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МВД

Новости Вторник, 19 февраля 2019 12:30
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МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ВОЗЛОЖИЛ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ СЛУЖЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ НА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МВД

 

Сухум. 19 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Гарри Аршба в понедельник, 18 февраля, провел расширенное совещание с руководителями подразделений центрального аппарата МВД и начальниками городских управлений и районных отделов органов внутренних дел.

Начальники горрайорганов отчитались о проделанной оперативной работе, а также о принимаемых мерах по обеспечению общественной безопасности, профилактике и недопущению правонарушений на вверенных им территориях.

По итогам совещания министр дал конкретные поручения по устранению имеющихся недостатков в оперативно-розыскной деятельности, раскрытию и расследованию преступлений, а также усилению работы в части предупредительно-профилактических мероприятий.

Особое внимание Аршба обратил на соблюдение служебной дисциплины личным составом органов внутренних дел и возложил персональную ответственность за исполнение уставных требований на руководителей подразделений министерства внутренних дел.

Об этом сообщает пресс-служба МВД РА.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 19 февраля 2019 12:31

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