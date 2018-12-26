МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ВОЗЛОЖИЛ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ СЛУЖЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ НА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МВД

Сухум. 19 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Гарри Аршба в понедельник, 18 февраля, провел расширенное совещание с руководителями подразделений центрального аппарата МВД и начальниками городских управлений и районных отделов органов внутренних дел.

Начальники горрайорганов отчитались о проделанной оперативной работе, а также о принимаемых мерах по обеспечению общественной безопасности, профилактике и недопущению правонарушений на вверенных им территориях.