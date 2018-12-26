Сухум. 19 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Из Абхазии в Сочи ввезли более 10 тонн мимозы. Сочинские таможенники оформляют 1,5 т цветов в сутки, сообщает интернет-портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу Южного таможенного управления ФТС РФ.

В этом году из-за теплой погоды цветочный сезон начался раньше — первые партии мимозы начали ввозить 7 февраля. С 16 по 17 февраля ввезли 3 135 кг. Всего с начала февраля оформили более 10,6 т мимозы.