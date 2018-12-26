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Абхазия Информ

ИЗ АБХАЗИИ В СОЧИ ВВЕЗЛИ БОЛЕЕ 10 ТОНН МИМОЗЫ

Новости Вторник, 19 февраля 2019 13:07
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ИЗ АБХАЗИИ В СОЧИ ВВЕЗЛИ БОЛЕЕ 10 ТОНН МИМОЗЫ

Сухум. 19 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Из Абхазии в Сочи ввезли более 10 тонн мимозы. Сочинские таможенники оформляют 1,5 т цветов в сутки, сообщает интернет-портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу Южного таможенного управления ФТС РФ.

В этом году из-за теплой погоды цветочный сезон начался раньше — первые партии мимозы начали ввозить 7 февраля. С 16 по 17 февраля ввезли 3 135 кг. Всего с начала февраля оформили более 10,6 т мимозы.

Цветы оформляют в упрощенном порядке с использованием в качестве таможенной декларации на товары транспортных, коммерческих и других документов. Ускоряет таможенный контроль использование инспекционно-досмотрового комплекса для проверки соблюдения таможенного законодательства при ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

В этом году планируют оформить около 100 т мимозы. В прошлом году из Абхазии было ввезено более 90 т цветов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Сочинской таможни.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 19 февраля 2019 13:09

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