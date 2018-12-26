БЫВШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ АБХАЗИИ НЕ НАМЕРЕНЫ КОММЕНТИРОВАТЬ «НЕЛЕПЫЕ ОБВИНЕНИЯ» ДЕПУТАТА АЛМАСА ДЖАПУА

Сухум. 19 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Названные депутатом Алмасом Джапуа бывшие руководители Абхазии «не намерены комментировать нелепые обвинения депутата, имея в виду, что Генеральная прокуратура проведет соответствующее расследование». Об этом говорится в заявлении общественной организации «Айтайра», распространенном сегодня, 19 февраля.

18 февраля 2019 г. на расширенном заседании парламентского комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии обсуждался вопрос разведки и добычи углеводородного сырья в Абхазии.

Выступая на этом заседании, Джапуа высказал «предположение», что экс-президент А. Анкваб, бывший премьер-министр Л. Лакербая и некоторые бывшие члены правительства, создали по сути «коррупционную схему» при заключении абхазо-российских соглашений по нефти и что они являются «бенефициарами» этих проектов.

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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АЙТАИРА»

18 февраля 2019 г. на заседании парламентского комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии обсуждался вопрос пользования недрами для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Республики Абхазия.

На этом заседании депутат Парламента А. Джапуа сделал ряд заявлений, по его же выражению являющихся его личным «предположением». Смысл сказанного депутатом заключается в том, что экс-президент Республики Абхазия А.З. Анкваб, бывший премьер-министр Л.И. Лакербая и некоторые бывшие члены правительства, по существу, создали коррупционную схему при заключении абхазо-российских соглашений о геологическом изучении, разведке и добыче нефти на территории Абхазии, и что они являются «бенефициарами» этих проектов.

Названные А. Джапуа бывшие руководители не намерены комментировать нелепые обвинения депутата, имея в виду, что Генеральная прокуратура проведет соответствующее расследование.

Общественная организация «Айтаира»

г. Суху, 18 февраля 2019 г.