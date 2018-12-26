С 20 ФЕВРАЛЯ ЕЖЕДНЕВНО С 11:00 ДО 14:00 БУДЕТ ПРЕКРАЩАТЬСЯ ПОДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ
Сухум. 20 февраля 2019. Абхазия-Информ. С 20 февраля ежедневно с 11:00 до 14:00 будет прекращаться подача электроэнергии на всей территории Абхазии.
Данное ограничение действует до покрытия дефицита путем подачи электроэнергии из РФ.
Как сообщает пресс-служба РУП «Черноморэнерго», по данным на 19 февраля, общая прогнозируемая суммарная выработка электроэнергии Ингурской ГЭС и Перепадной ГЭС-1 до начала паводка в марте-апреле составит 310 млн кВт/ч. Прогнозируемое потребление Абхазии в этот период составит 366 млн кВт/ч.
Соответственно, дефицит электроэнергии до начала паводка составит 56 млн кВт/ч.
Уровень воды в Джварском водохранилище на 19 февраля 2019 года составил 434 метра, и продолжает понижаться в сутки в среднем на 1 метр и более.
Полная остановка ИнгурГЭС производится на отметке 420 метров. Во избежание этого и будут производиться отключения по всей территории Абхазии.
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