Сухум. 20 февраля 2019. Абхазия-Информ . С 20 февраля ежедневно с 11:00 до 14:00 будет прекращаться подача электроэнергии на всей территории Абхазии.

Как сообщает пресс-служба РУП «Черноморэнерго», по данным на 19 февраля, общая прогнозируемая суммарная выработка электроэнергии Ингурской ГЭС и Перепадной ГЭС-1 до начала паводка в марте-апреле составит 310 млн кВт/ч. Прогнозируемое потребление Абхазии в этот период составит 366 млн кВт/ч.

Соответственно, дефицит электроэнергии до начала паводка составит 56 млн кВт/ч.

Уровень воды в Джварском водохранилище на 19 февраля 2019 года составил 434 метра, и продолжает понижаться в сутки в среднем на 1 метр и более.

Полная остановка ИнгурГЭС производится на отметке 420 метров. Во избежание этого и будут производиться отключения по всей территории Абхазии.