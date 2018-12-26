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Абхазия Информ

МУХАМЕД КИЛБА ВСТРЕТИЛСЯ С МУРАТОМ КУМПИЛОВЫМ

Новости Среда, 20 февраля 2019 11:02
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МУХАМЕД КИЛБА ВСТРЕТИЛСЯ С МУРАТОМ КУМПИЛОВЫМ

Сухум. 20 февраля 2019 года. Абхазия-Информ. 19 февраля, в рамках визита в Республику Адыгея, секретарь Совета безопасности Республики Абхазия Мухамед Килба, встретился с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего укрепления деловых, образовательных и культурных связей Адыгеи и Абхазии.

Мурат Кумпилов подчеркнул важное значение развития и укрепления связей между Абхазией и Адыгеей.

«Мы всегда рады визиту представителей Абхазии. История во все времена доказывала нерушимость братских уз наших народов. Давние исторические связи, существующие между Адыгеей и Абхазией, позволяют сегодня успешно выстраивать взаимовыгодные отношения. Сегодня Абхазия держит курс на динамичное развитие, и мы считаем крайне важным продолжать расширять наше сотрудничество», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Мухамед Килба подчеркнул, что жители Абхазии помнят о той помощи, которую оказала им Адыгея.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы поддержки ветеранов войны и семей погибших. Ветераны из «Союза абхазских добровольцев» Республики Адыгея рассказали о своих планах по участию в развитии садоводства по старым черкесским технологиям. Глава Адыгеи дал поручение проработать возможность реализации данного проекта. Отдельно был рассмотрен вопрос социальных выплат участникам боевых действий.

Мухамед Килба прибыл в Адыгею для вручения юбилейной медали «За Победу» участникам боевых действий в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг

Об этом сообщает сайт президента РА.

http://presidentofabkhazia.org/about/info/anounces/10249/

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 20 февраля 2019 11:12

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