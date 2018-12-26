МУХАМЕД КИЛБА ВСТРЕТИЛСЯ С МУРАТОМ КУМПИЛОВЫМ

Сухум. 20 февраля 2019 года. Абхазия-Информ. 19 февраля, в рамках визита в Республику Адыгея, секретарь Совета безопасности Республики Абхазия Мухамед Килба, встретился с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего укрепления деловых, образовательных и культурных связей Адыгеи и Абхазии.

Мурат Кумпилов подчеркнул важное значение развития и укрепления связей между Абхазией и Адыгеей.

«Мы всегда рады визиту представителей Абхазии. История во все времена доказывала нерушимость братских уз наших народов. Давние исторические связи, существующие между Адыгеей и Абхазией, позволяют сегодня успешно выстраивать взаимовыгодные отношения. Сегодня Абхазия держит курс на динамичное развитие, и мы считаем крайне важным продолжать расширять наше сотрудничество», - подчеркнул Мурат Кумпилов.