543 ЗАРУБЕЖНЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКА ПОЛУЧИЛИ ГРАЖДАНСТВО РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ В 2018 ГОДУ

Беслан Дбар подробно рассказал членам Общественной палаты о работе министерства репатриации. Он отметил, что, несмотря на непростые социально-экономические условия, процесс репатриации в Абхазию продолжается.

Сухум. 20 февраля 2019 г. Абхазия-Информ . 543 зарубежных соотечественника получили гражданство Республики Абхазия в 2018 г. Об этом сообщил министр по репатриации Беслан Дбар, выступая на расширенном заседании совета Общественной палаты, посвященном п роблемам репатриации и факторам, влияющие на процесс возвращения абхазских соотечественников на свою историческую Родину.

Дбар напомнил «о тяжелой исторической ситуации», в которой оказался абхазский народ в XIX веке. Сегодня представители абхазского этноса живут в 53 странах мира, но самая большая диаспора - в Турции.

По подсчетам некоторых экспертов численность абхазов за рубежом достигает от 500 тысяч до 800 тысяч человек. Некоторые даже называют цифру – один миллион

«Все эти цифры напоминают о той трагедии, которая произошла 150 лет назад. Эти страницы истории Абхазии и сейчас отзываются болью в наших сердцах. Сотни тысяч абхазов и черкесов были вынуждены покинуть свои родные дома и скитаться по миру», - сказал Беслан Дбар. При этом он подчеркнул, что бывает достаточно сложно вычленить отдельно абхазскую диаспору из общей абхазо-адыгской или черкесской диаспоры, так как многие выходцы из Кавказа называют себя черкесами.

«Репатриация - это не просто возвращение на родину. С возвращением людских ресурсов в страну возвращается капитал, бизнес, приходят новые технологии. Мы все должны понимать, что построение современного абхазского государства, минуя соотечественников, невозможно», - убежден Дбар.

Министр считает, что бюджетного финансирования, которым располагает министерство по репатриации, а это всего 150 млн рублей в год, не хватает для решения многих проблем.

Самым важным вопросом в процессе возвращения и адаптации репатриантов является жилищный вопрос. Сегодня в министерстве лежит более 500 заявлений на предоставление жилья.

«Чтобы построить 500 квартир нам необходимо полмиллиарда, да и этого не хватит. Можно ли за 150 миллионов построить необходимое количество домов? Конечно же, нет», - сказал министр.

Беслан Дбар не видит ничего предосудительного в обращении за помощью в этом вопросе к стратегическому партнеру Абхазии - Российской Федерации.

Не менее важным вопросом является и открытие морского и воздушного сообщения с Абхазией. «Если бы между Абхазией и Турцией курсировало судно хотя бы один раз в неделю, то желающих приехать стало бы гораздо больше», - полагает министр.

Дбар напомнил о том, как в первые послевоенные годы между Абхазией и Турцией курсировал небольшой теплоход «Рица», благодаря которому люди могли не только чаще посещать Родину, но и заниматься коммерцией.

Дбар также поднял вопрос дороговизны приезда в Абхазию из Турции через РФ. В среднем на одного человека приходится до 1 200 долларов.

По мнению министра, сложно убеждать людей, предки которых покинули свои земли 150 лет назад, в возвращении на историческую Родину, если у них нет возможности поехать и самим посмотреть, как там обстоят дела.

Еще одна проблема - это изучение абхазского языка. Сегодня четыре учителя абхазского языка из Абхазии работают в Турции.

С сентября планируется открыть курсы абхазского языка в столице Иордании Аммане.

«Абхазы и адыги, живущие в Сирии и Иордании говорят на арабском, а нас нет переводчиков с арабского языка, в отличие от турецкого. Поэтому мы послали двух студентов из Абхазии на учебу в Амман. Мы надеемся, что через несколько лет они вернутся на работу в министерство по репатриации», - сообщил Дбар.

Стипендию студентам выплачивает министерство, а расходы на их проживание и обучение взяли на себя соотечественники из Иордании.

Абхазы, жившие в зарубежных странах и вернувшиеся на историческую Родину, в течение пяти лет имеют статус репатриантов.

Министерство по репатриации репатриантам выплачивает единовременные пособия по рождению ребенка: 30 тысяч рублей – за первого, 40 тысяч – за второго и 50 тысяч – за третьего. В 2018 г. в семьях репатриантов родилось 27 детей.

Беслан Дбар также сообщил, что в 2019 году планируется завершить строительство четырех домов для репатриантов.