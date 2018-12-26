В ПАРЛАМЕНТЕ НЕДОВОЛЬНЫ ТЕМ, КАК АБХАЗСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ОСВЕЩАЕТ ЗАСЕДАНИЯ СЕССИИ

Сухум. 20 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Спикер парламента Валерий Кварчия встретился с представителями Абхазской государственной телерадиокомпании во главе с генеральным директором Роландом Бганба.

«В ходе встречи обсуждался «широкий круг вопросов информационной политики и дальнейшего развития национального телевидения, в том числе деятельность руководства и дирекции АГТРК», - сообщает пресс-служба Парламента.