В ПАРЛАМЕНТЕ НЕДОВОЛЬНЫ ТЕМ, КАК АБХАЗСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ОСВЕЩАЕТ ЗАСЕДАНИЯ СЕССИИ
Сухум. 20 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Спикер парламента Валерий Кварчия встретился с представителями Абхазской государственной телерадиокомпании во главе с генеральным директором Роландом Бганба.
«В ходе встречи обсуждался «широкий круг вопросов информационной политики и дальнейшего развития национального телевидения, в том числе деятельность руководства и дирекции АГТРК», - сообщает пресс-служба Парламента.
Во встрече участвовали вице-спикер Левон Галустян, депутаты Гиви Кварчия, Астамур Тарба и Венори Бебия.
Как сообщает «Апсадгьыл-инфо», «из достоверных источников стало известно, что на встрече было выражено недовольство тем, как АГТРК освещает заседания сессии Парламента».
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