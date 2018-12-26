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Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТЕ НЕДОВОЛЬНЫ ТЕМ, КАК АБХАЗСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ОСВЕЩАЕТ ЗАСЕДАНИЯ СЕССИИ

Новости Среда, 20 февраля 2019 16:22
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В ПАРЛАМЕНТЕ НЕДОВОЛЬНЫ ТЕМ, КАК АБХАЗСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ОСВЕЩАЕТ ЗАСЕДАНИЯ СЕССИИ

 

Сухум. 20 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Спикер парламента Валерий Кварчия встретился с представителями Абхазской государственной телерадиокомпании во главе с генеральным директором Роландом Бганба.

«В ходе встречи обсуждался «широкий круг вопросов информационной политики и дальнейшего развития национального телевидения, в том числе деятельность руководства и дирекции АГТРК», - сообщает пресс-служба Парламента.

Во встрече участвовали вице-спикер Левон Галустян, депутаты Гиви Кварчия, Астамур Тарба и Венори Бебия.

Как сообщает «Апсадгьыл-инфо», «из достоверных источников стало известно, что на встрече было выражено недовольство тем, как АГТРК освещает заседания сессии Парламента».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 20 февраля 2019 16:24

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