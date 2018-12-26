ГЕНПРОКУРАТУРА ПРИСТУПИЛА К ПРОВЕРКЕ ФАКТОВ, ОЗВУЧЕННЫХ ДЕПУТАТОМ ПАРЛАМЕНТА АЛМАСОМ ДЖАПУА

Сухум. 20 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Генеральная прокуратура приступила к проверке фактов, озвученных депутатом парламента Алмасом Джапуа на расширенном заседании парламентского комитета по аграрной политике, ресурсам и экологии, которое прошло 18 февраля. Об этом «Абхазия-Информ» сообщил помощник генерального прокурора по связям со СМИ Даур Амичба.

«Мы узнали о произошедшем из выступления депутата в парламенте. И, хотя официального обращения Алмаса Джапуа в Генпрокуратуру не было, его выступление расценивается как источник информации. Мы расшифровали стенограмму его выступления и приняли необходимые меры по реагированию на заявление депутата в парламенте», - сказал Амичба.

При этом он отметил, что генпрокуратура не реагирует на высказывания, размещаемые под своим именем или под ником в Фейсбуке и других социальных сетях.