НУЖНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО РЕПАТРИАЦИИ, СЧИТАЮТ ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Сухум. 20 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. «Я бы часть денег, которые тратятся на строительство жилья для репатриантов, направил на идеологическую работу с диаспорой, особенно с молодежью, а также на оплату обучения наших зарубежных соотечественников здесь в Абхазском Госуниверситете». Об этом сказал член Общественной палаты Низам Хапат на расширенном заседании совета Общественной палаты, посвященном проблемам репатриации и факторам, влияющие на процесс возвращения абхазских соотечественников на свою историческую Родину.

Низам Хапат – предприниматель, репатриант, вернувшийся, будучи совсем молодым человеком, на историческую родину 25 лет назад. Сегодня он генеральный директор компании, занимающейся реализацией строительных материалов. В Абхазии он создал семью, у него четверо детей.

Н. Хапат не отрицает необходимости решения проблемы жилья, но полагает, что если в АГУ в год принимать 30-40 молодых абхазов из той же Турции, они не только выучат абхазский и русский языки, но и лучше адаптируются на своей исторической родине, кто-то может и семью создаст здесь.

«Если мы не будем уделять должного внимания работе с молодежью, нам будет сложно решать вопросы репатриации», - считает Хапат.

Он также особо подчеркнул необходимость разработки государственной программы репатриации.

С ним согласились все члены ОП, присутствовавшие на заседании.

Решение проблемы репатриации – это дело не только одного министерства, но всех структур власти, - отмечали многие выступавшие.

«Пока министерство не подготовит проект государственной программы по репатриации и не утвердит ее в правительстве и парламенте, сложно рассчитывать на прогресс в решении проблемы репатриации», - считает гендиректор «Абаза-ТВ» Руслан Хашиг.

Хашиг напомнил о том, что Общественная палата еще в 2008 году подготовила свои рекомендации по обсуждаемой проблеме, однако они не получили должного реагирования. «Мы и тогда писали о необходимости принятия государственной программы и назначения на должность вице-премьера одного из репатриантов», - сказал он.

«Проблема №1 – это нехватка населения в Абхазии. Нам нужно население не менее 500 тысяч человек. Чтобы сохранился абхазский язык, на нем должны говорить не менее 380 тысяч человек», - заметил член ОП, предприниматель Абессалом Кварчия.

Участники дискуссии также затронули тему трудоустройства репатриантов.