Сухум. 20 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. 1029 человек получили статус репатриантов в Абхазии за последние пять лет. Об этом сообщил министр по репатриации Беслан Дбар, выступая на расширенном заседании совета Общественной палаты, посвященном проблемам репатриации и факторам, влияющие на процесс возвращения абхазских соотечественников на свою историческую Родину.

Репатриантами (соотечественниками) признаются - этнические абхазы (абаза), прямые потомки беженцев, покинувших историческую территорию проживания абхазов (абаза) в результате русско-кавказской и русско-турецкой войн и других событий XIX века, получившие в порядке, предусмотренном законом РА о репатриантах право на возвращение в Республику Абхазия.