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Абхазия Информ

1029 ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ СТАТУС РЕПАТРИАНТОВ В АБХАЗИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Новости Среда, 20 февраля 2019 18:09
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1029 ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ СТАТУС РЕПАТРИАНТОВ В АБХАЗИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

 

Сухум. 20 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. 1029 человек получили статус репатриантов в Абхазии за последние пять лет.  Об этом сообщил министр по репатриации Беслан Дбар, выступая на расширенном заседании совета Общественной палаты, посвященном проблемам репатриации и факторам, влияющие на процесс возвращения абхазских соотечественников на свою историческую Родину.

Репатриантами (соотечественниками) признаются - этнические абхазы (абаза), прямые потомки беженцев, покинувших историческую территорию проживания абхазов (абаза) в результате русско-кавказской и русско-турецкой войн и других событий XIX века, получившие в порядке, предусмотренном законом РА о репатриантах  право на возвращение в Республику Абхазия.

Статус репатрианта выдается сроком на пять лет.

543 зарубежных соотечественника получили гражданство Республики Абхазия в 2018 г.

В общей сложности в Абхазии сегодня живут более 5 тысяч репатрианов, в разные годы вернувшихся на  историческую Родину.

Более 10 тысяч представителей зарубежной абхазской диаспоры были в разные годы зарегистрированы в Госкомитете по репатриации (с мая 2018 г.  - министерство) и получили абхазское гражданство.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 20 февраля 2019 18:18

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