1029 ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ СТАТУС РЕПАТРИАНТОВ В АБХАЗИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
Сухум. 20 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. 1029 человек получили статус репатриантов в Абхазии за последние пять лет. Об этом сообщил министр по репатриации Беслан Дбар, выступая на расширенном заседании совета Общественной палаты, посвященном проблемам репатриации и факторам, влияющие на процесс возвращения абхазских соотечественников на свою историческую Родину.
Репатриантами (соотечественниками) признаются - этнические абхазы (абаза), прямые потомки беженцев, покинувших историческую территорию проживания абхазов (абаза) в результате русско-кавказской и русско-турецкой войн и других событий XIX века, получившие в порядке, предусмотренном законом РА о репатриантах право на возвращение в Республику Абхазия.
Статус репатрианта выдается сроком на пять лет.
543 зарубежных соотечественника получили гражданство Республики Абхазия в 2018 г.
В общей сложности в Абхазии сегодня живут более 5 тысяч репатрианов, в разные годы вернувшихся на историческую Родину.
Более 10 тысяч представителей зарубежной абхазской диаспоры были в разные годы зарегистрированы в Госкомитете по репатриации (с мая 2018 г. - министерство) и получили абхазское гражданство.
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