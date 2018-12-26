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Абхазия Информ

21 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОСНОВОПОЛОЖНИКА АБХАЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДМИТРИЯ ГУЛИА

Новости Четверг, 21 февраля 2019 14:02
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21 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОСНОВОПОЛОЖНИКА АБХАЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДМИТРИЯ ГУЛИА

 

Сухум. 21 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. 21 февраля - день рождения основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа (1874 – 1960 гг.).

Сегодня в сквере у Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба состоялось возложение цветов к памятнику Д. Гулиа. 

Почтить память Дмитрия Иосифовича пришли президент страны Рауль Хаджимба, спикер парламента РА Валерий Кварчия, вице-премьер Даур Аршба, члены Союза писателей и Ассоциации писателей Абхазии, депутаты парламента, студенты, представители общественности, школьники.

В честь 145-летия патриарха абхазской литературы в Мемориальном доме-музее Д.И. Гулиа состоится вечер поэзии и концерт мастеров искусств.

22 февраля в Москве, в Чеховском центре на Страстном бульваре состоится вечер, посвящённый 145-летию Д. Гулиа. Будут показаны документальные кадры, снятые на даче в Гульрипше в 50-х годах ХХ века. В вечере примут участие поэт Денис Чачхалиа, солистка «Геликон-опера» Алиса Гицба, скрипач Виктор Абрамян-Эшба, певица Амра Барганджия, музыкант Абзагу Цвижба. Историк Юрий Анчабадзе расскажет о роли Д. Гулиа в абхазской литературе.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 21 февраля 2019 14:09

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