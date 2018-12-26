5 МАРТА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ ОТКРОЕТСЯ ФОТОВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ВТОРОМУ ПРЕЗИДЕНТУ РА СЕРГЕЮ БАГАПШУ

На выставке будут представлены 60 фотографии, отражающие разные периоды жизни и деятельность Сергея Васильевича.

Сухум. 21 февраля 2019 г. Абхазия-Информ . 5 марта в Центральном Выставочном зале Союза художников Абхазии откроется фотовыставка, посвященная второму президенту РА Сергею Васильевичу Багапшу (4 марта 1949 г. 29 мая 2011г.).

Сергей Васильевич Багапш родился 4 марта 1949 года в Сухуме. Выпускник 10-й абхазской средней школы. Окончил Грузинский институт субтропического хозяйства по специальности «агроном». Во время учёбы в вузе работал рабочим на винзаводе, инкассатором в Госбанке.

1972 1978 гг. — начальник агрономического отдела Моквского эфиромасличного совхоза, служба в армии, затем на комсомольской работе — инструктор Абхазского обкома комсомола.

В 1978 году — зав. сектором информации ЦК ЛКСМ Грузии, заведующий отделом рабочей и сельской молодёжи ЦК ЛКСМ Грузии.

В 1980 году — первый секретарь Абхазского обкома ЛКСМ Грузии.

В 1982 году — 1-й секретарь Очамчирского РК КП Грузии.

В 1992 году — 1-й заместитель председателя Совмина Абхазской АССР.

В 1993 году — 1-й заместитель председателя Совмина Республики Абхазия.

В 1995 году — 1-й вице-премьер Республики Абхазия.

В период войны 1992-1993 занимался материально-техническим обеспечением обороноспособности Абхазии, прежде всего — оружием, боеприпасами, горючим, медикаментами, продовольствием. Вёл большую организаторскую работу среди добровольцев Юга России и Северного Кавказа, опыт, знания и связи Багапша в Москве имели колоссальное значение для жизнеспособности республики в период блокады. Участвовал также в переговорном процессе по мирному урегулированию грузино-абхазского конфликта.

При С. Багапше была восстановлена юрисдикция Абхазского государства в верхней части Кодорского ущелья, контролируемого после войны грузинскими властями.

Именно при Багапше состоялось официальное признание Абхазии как суверенного и независимого государства Россией 26 августа 2008 года, а затем Венесуэлой, Никарагуа, Науру и Тувалу.

Возглавляемая Сергеем Багапшем официальная делегация Республики Абхазия в августе 2010 года впервые с ознакомительным визитом посетила страны Латинской Америки.

При президенте Багапше впервые после признания Россией независимости Абхазии, республику с рабочим визитом посетил премьер-министр РФ Владимир Путин (2009 г.), а в августе 2010 г. - тогдашний президент России Дмитрий Медведев.

Второй президент Абхазии Сергей Багапш скончался на 63-м году жизни, 29 мая 2011 года, через неделю после операции на легком, сделанной ему в Москве, в 83-й клинической больнице Федерального медико-биологического агентства России. С.В. Багапш похоронен на родовом кладбище в селе Джгярда Очамчирского района, где покоятся его родители.