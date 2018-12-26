5 МАРТА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ ОТКРОЕТСЯ ФОТОВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ВТОРОМУ ПРЕЗИДЕНТУ РА СЕРГЕЮ БАГАПШУ
Сухум. 21 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. 5 марта в Центральном Выставочном зале Союза художников Абхазии откроется фотовыставка, посвященная второму президенту РА Сергею Васильевичу Багапшу (4 марта 1949 г. 29 мая 2011г.).
На выставке будут представлены 60 фотографии, отражающие разные периоды жизни и деятельность Сергея Васильевича.
Сергей Васильевич Багапш родился 4 марта 1949 года в Сухуме. Выпускник 10-й абхазской средней школы. Окончил Грузинский институт субтропического хозяйства по специальности «агроном». Во время учёбы в вузе работал рабочим на винзаводе, инкассатором в Госбанке.
1972 1978 гг. — начальник агрономического отдела Моквского эфиромасличного совхоза, служба в армии, затем на комсомольской работе — инструктор Абхазского обкома комсомола.
В 1978 году — зав. сектором информации ЦК ЛКСМ Грузии, заведующий отделом рабочей и сельской молодёжи ЦК ЛКСМ Грузии.
В 1980 году — первый секретарь Абхазского обкома ЛКСМ Грузии.
В 1982 году — 1-й секретарь Очамчирского РК КП Грузии.
В 1992 году — 1-й заместитель председателя Совмина Абхазской АССР.
В 1993 году — 1-й заместитель председателя Совмина Республики Абхазия.
В 1995 году — 1-й вице-премьер Республики Абхазия.
В период войны 1992-1993 занимался материально-техническим обеспечением обороноспособности Абхазии, прежде всего — оружием, боеприпасами, горючим, медикаментами, продовольствием. Вёл большую организаторскую работу среди добровольцев Юга России и Северного Кавказа, опыт, знания и связи Багапша в Москве имели колоссальное значение для жизнеспособности республики в период блокады. Участвовал также в переговорном процессе по мирному урегулированию грузино-абхазского конфликта.
При С. Багапше была восстановлена юрисдикция Абхазского государства в верхней части Кодорского ущелья, контролируемого после войны грузинскими властями.
Именно при Багапше состоялось официальное признание Абхазии как суверенного и независимого государства Россией 26 августа 2008 года, а затем Венесуэлой, Никарагуа, Науру и Тувалу.
Возглавляемая Сергеем Багапшем официальная делегация Республики Абхазия в августе 2010 года впервые с ознакомительным визитом посетила страны Латинской Америки.
При президенте Багапше впервые после признания Россией независимости Абхазии, республику с рабочим визитом посетил премьер-министр РФ Владимир Путин (2009 г.), а в августе 2010 г. - тогдашний президент России Дмитрий Медведев.
Второй президент Абхазии Сергей Багапш скончался на 63-м году жизни, 29 мая 2011 года, через неделю после операции на легком, сделанной ему в Москве, в 83-й клинической больнице Федерального медико-биологического агентства России. С.В. Багапш похоронен на родовом кладбище в селе Джгярда Очамчирского района, где покоятся его родители.
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