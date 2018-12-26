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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТСКАЯ КОМИССИЯ ПРОВЕДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО»

Новости Пятница, 22 февраля 2019 17:09
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ КОМИССИЯ ПРОВЕДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО»

Сухум. 22 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. В парламенте создана комиссия по расследованию в сфере электроэнергетики и деятельности республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго».

В комиссию, которую возглавит депутат Алмаса Джапуа, вошли депутаты Алхас Джинджолия, Александр Цишба, Натали Смыр Омар Джинджолия, Беслан Смыр, Астамур Логуа, Дмитрий Дбар, Рауль Лолуа, Аслан Бжания и Астамур Аршба.

Председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр пояснила, что на заседаниях комитета, в которых принимало участие и руководство «Черноморэнерго» рассматривался вопрос приостановки работы майнинговых ферм, а также другие вопросы.

«Мы не получили в полном объёме ответы на интересовавшие нас вопросы по работе ферм и деятельности РУП в целом. Накопилось  большое количество вопросов по части функционирования «Черноморэнерго», распределения мощностей генерирующих объектов и эффективности управления руководства компании. Поэтому было принято решение создать специальную парламентскую комиссию по расследованию деятельности РУП», – сказала депутат.

В свою очередь, депутат Дмитрий Дбар отметил, что парламентарии обеспокоены ситуацией в энергетической сфере.

«Мы хотим узнать причины отключения света. Почему наши жители страдают от того, что мы не можем обеспечить их электроэнергией? Почему не решен вопрос по перетоку электроэнергии из РФ?» - возмущался депутат.

Для всестороннего и объективного расследования деятельности «Черноморэнерго» принято решение привлечь к работе комиссии независимых экспертов и специалистов.

Срок проведения парламентского расследования - три месяца с момента принятия постановления.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 22 февраля 2019 17:11

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