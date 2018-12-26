ПАРЛАМЕНТСКАЯ КОМИССИЯ ПРОВЕДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО»
Сухум. 22 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. В парламенте создана комиссия по расследованию в сфере электроэнергетики и деятельности республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго».
В комиссию, которую возглавит депутат Алмаса Джапуа, вошли депутаты Алхас Джинджолия, Александр Цишба, Натали Смыр Омар Джинджолия, Беслан Смыр, Астамур Логуа, Дмитрий Дбар, Рауль Лолуа, Аслан Бжания и Астамур Аршба.
Председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр пояснила, что на заседаниях комитета, в которых принимало участие и руководство «Черноморэнерго» рассматривался вопрос приостановки работы майнинговых ферм, а также другие вопросы.
«Мы не получили в полном объёме ответы на интересовавшие нас вопросы по работе ферм и деятельности РУП в целом. Накопилось большое количество вопросов по части функционирования «Черноморэнерго», распределения мощностей генерирующих объектов и эффективности управления руководства компании. Поэтому было принято решение создать специальную парламентскую комиссию по расследованию деятельности РУП», – сказала депутат.
В свою очередь, депутат Дмитрий Дбар отметил, что парламентарии обеспокоены ситуацией в энергетической сфере.
«Мы хотим узнать причины отключения света. Почему наши жители страдают от того, что мы не можем обеспечить их электроэнергией? Почему не решен вопрос по перетоку электроэнергии из РФ?» - возмущался депутат.
Для всестороннего и объективного расследования деятельности «Черноморэнерго» принято решение привлечь к работе комиссии независимых экспертов и специалистов.
Срок проведения парламентского расследования - три месяца с момента принятия постановления.
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