ПАРЛАМЕНТСКАЯ КОМИССИЯ ПРОВЕДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО»

Сухум. 22 февраля 2019 г. Абхазия-Информ . В парламенте создана комиссия по расследованию в сфере электроэнергетики и деятельности республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго».

Председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр пояснила, что на заседаниях комитета, в которых принимало участие и руководство «Черноморэнерго» рассматривался вопрос приостановки работы майнинговых ферм, а также другие вопросы.

«Мы не получили в полном объёме ответы на интересовавшие нас вопросы по работе ферм и деятельности РУП в целом. Накопилось большое количество вопросов по части функционирования «Черноморэнерго», распределения мощностей генерирующих объектов и эффективности управления руководства компании. Поэтому было принято решение создать специальную парламентскую комиссию по расследованию деятельности РУП», – сказала депутат.

В свою очередь, депутат Дмитрий Дбар отметил, что парламентарии обеспокоены ситуацией в энергетической сфере.

«Мы хотим узнать причины отключения света. Почему наши жители страдают от того, что мы не можем обеспечить их электроэнергией? Почему не решен вопрос по перетоку электроэнергии из РФ?» - возмущался депутат.

Для всестороннего и объективного расследования деятельности «Черноморэнерго» принято решение привлечь к работе комиссии независимых экспертов и специалистов.

Срок проведения парламентского расследования - три месяца с момента принятия постановления.