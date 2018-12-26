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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ МОГУТ ОТМЕНИТЬ ЗАПРЕТ НА ТОНИРОВКУ БОКОВЫХ СТЕКОЛ АВТОМОБИЛЕЙ

Новости Пятница, 22 февраля 2019 16:56
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В АБХАЗИИ МОГУТ ОТМЕНИТЬ ЗАПРЕТ НА ТОНИРОВКУ БОКОВЫХ СТЕКОЛ АВТОМОБИЛЕЙ

Cухум. 22 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. Депутаты парламента приняли в первом чтении поправки к Кодексу об административных нарушениях».   Речь идет об изменении правил тонировки автомобильных стекол.

Предлагавший законопроект депутат Алмас Джапуа считает, что прежние нормы тонировки, принятые в 2012 году не исключают коррупционной составляющей.

«За тонировку наказывали простых граждан, при этом чиновники и те же депутаты имели специальные разрешения на езду с тонированными стеклами», - сказал депутат.

По действующим ныне правилам тонировка стекол не должна было превышать 30%. При этом категорически запрещалась тонировка лобового и боковых стекол. Джапуа предложил  разрешить тонировку всех стекол, кроме лобового, при коэффициенте светопропускания не менее 30%.

Что касается лобового стекла, то допускается тонировка его верхней части шириной не более 10 сантиметров.

Ряд депутатов высказались против таких предложений.

«Международная статистика показывает, что в Европе и других развитых странах тонировка автомобильных стекол вообще запрещена, в том числе и для первых лиц государства. Нужно найти другой подход в борьбе с коррупцией в этой сфере», - считает депутат Батал Айба.

Вице-спикер парламента Саид Харазия также выступил категорически против отмены тонировки с точки зрения безопасности движения «Затемненные боковые стекла заметно ухудшают водителю обзор, что чревато дополнительными авариям на дорогах», - сказал он.

В процессе обсуждения выяснилось, что в проекте отсутствует заключение управления госавтоинспекции.

Проект в итоге был принят в первом чтении.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 22 февраля 2019 17:02

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