В Г. ОЧАМЧЫРА БУДЕТ СОЗДАНО ПРОИЗВОДСТВО АВТОНОМНЫХ УСТАНОВОК СОЛНЕЧНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Сегодня в пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция, на которой о реализации уникального проекта рассказали генеральный директор компании ООО «СИНОТОРГ» Александр Хилькович, технический директор «СИНОТОРГа» Сергей Ткачев и председатель Госкомитета РА по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия.

Сухум. 22 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. В Абхазии в скором времени появится производство по созданию установок альтернативной электроэнергии. В частности, в городе Очамчыра через 1,5 года намереваются запустить завод по производству автономных установок солнечного электроснабжения (АУСЭ).

Вахтанг Пипия отметил, что по поручению президента страны госкомитет разработал комплексный план по развитию и привлечению инвестиций в Восточную Абхазию и созданию ряда важных производств.

«На протяжении 8 месяцев обсуждался проект, затем с руководством ООО «Синоторг» было достигнуто соглашение об организации в Абхазии завода. Я убежден в том, что этот мегапроект по производству энергогенераторов позволит улучшить ситуацию в энегетической сфере. Генераторы будут реализовываться не только в Абхазии, но и экспортироваться за рубеж. Для нас важно, что здесь будет производиться брендовая продукция с логотипом «Сделано в Абхазии»», - сказал Вахтанг Пипия. Он также сообщил о будущей презентации еще двух важных проектов, касающихся курортной сферы и сельского хозяйства.

Завод в Очамчире по сборке генераторов будет называться «ECOSOLAR TEHNOLODGI» и располагаться на территории бывшего масло-экстракционного завода.

Абхазская сторона уже выделила земельный участок и помещение. В скором времени планируется начать закупку комплектующих. Производство будет рассчитано на 250 рабочих мест. По требованию Госкомимущества на работу будут привлекаться местные жители. Средняя заработная плата прогнозируется на уровне 45 тысяч рублей в месяц.

Технический директор компании «СИНОТОРГ» Сергей Ткачев рассказал о возможностях солнечных генераторов, о том каким спросом пользуются эти компактные станции в странах Азии и Ближнего Востока. Ткачев говорил о технических возможностях АУСЭ, которые обеспечивают бесперебойной электроэнергией жилые и промышленные сооружения. Эта технология была успешно опробована в 2014 году на Олимпиаде в г. Сочи.

Ткачев сказал, что в течение 8 месяцев бывая в Абхазии, наблюдал что электросети Абхазии морально устарели и не обеспечивают в должной мере все возрастающие потребности в электричестве.

Внедрение альтернативных источников возобновляемой энергетики могло бы помочь жителям страны. Ткачев отметил, что эта проблема остро стоит не только в Абхазии, но и в отдаленных от центров населенных пунктов РФ. Мощность типовых установок зависит от потребностей заказчиков и варьирует от 10 кВт до 300 кВт. Он сообщил, что подобное производство уже есть в городе Козельске Калужской области.

«Перебои с электроэнергией происходят из-за устаревших систем ее транзита, а новые технологии более рентабельны и менее затратны в обслуживании», - считает эксперт.

Новая технология отмечена государственными премиями РФ, международными наградами и дипломами в области энергетики.

Мобильный агрегат собирается бригадой из 6 человек за два рабочих дня.

На вопрос «Абхазия-Информ» о стоимости проекта и о возможных рисках при его реализации, Вахтанг Пипия сказал, что пока нет возможности озвучить общую сумму инвестиционного проекта, поскольку проектно-сметная документация в процессе доработки. «Главное в том, что налицо объединение науки и финансов, а наше государство обеспечивает гарантии по внедрению проекта», - отметил Пипия.

Александр Хилькевич уточнил, что представляет в Абхазии российского инвестора, в том числе и руководителя крупной строительной компании. «Касаемо сумм инвестиций, все идет поэтапно. Первый этап - это вложения в реконструкцию, подготовку самого производственного здания и территории. Сколько будет стоить оборудование для производства изделий, первичные затраты, оборотные средства - все будет рассчитано чуть позже. Но мы строим не с нуля; имеется помещение, которое должны отремонтировать. Благодаря этому снижаются капитальные вложения в проект», - сказал Хильекивич.

Касаясь вопроса завода в Калужской области, Хилькевич уточнил, что строительство завода на стадии завершения. Первые агрегаты начнут выпускать только через 2,5 месяца.

«Мы планируем одно из первых изделий рекламно показать в Абхазии. В Калужской области тот же инвестор. Мы проработали рынок сбыта этих агрегатов. Это, прежде всего, страны Африки, Сирия. Есть хорошие предложения в Саудовской Аравии. И хотел бы добавить, что Абхазия выбрана по климатическим и территориальным условиям. Тестирование оборудования для потребителей здесь проще, чем в Калужской области РФ», - отметил представитель инвесторов.

Он уточнил, что обслуживать агрегаты будут специально обученные местные люди.

Александр Хилькевич подчеркнул, что данное коммерческое производство не предполагает участия государственных средств, это чисто частные инвестиции и нет задачи «вытаскивать» деньги из Абхазии.

Автономная установка солнечного электроснабжения (АУСЭ) представляет из себя комплектное изделие, преобразующее солнечную энергию в электрическую. Габариты АУСЭ позволяют быстро доставлять её автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом в необходимые места с отсутствующей инфраструктурой и в короткие сроки обеспечить потребителей электроэнергией.

АУСЭ производит электроэнергию в соответствии с ГОСТ Р 54149-2010.

В АУСЭ использованы современные достижения науки и технологии, которые позволили создать установку для постоянного электроснабжения, практически независящую от ископаемых источников энергии.