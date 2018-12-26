7 ФЕВРАЛЯ В АБХАЗИИ БУДУТ ОТМЕЧАТЬ ПРАЗДНИЧНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СМИ АБХАЗИИ
Сухум. 22 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. 27 февраля в Абхазии будут отмечать праздничный рабочий день – День работников СМИ Абхазии. Соответствующие изменения депутаты парламента внесли в закон «О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия».
В этом году в Абхазии отмечают столетие абхазской газеты "Апсны", первый номер которой вышел 27 февраля 1919 года.
В первом номере газеты Дмитрий Гулиа, поздравляя своих соотечественников, писал: "Сегодня знаменательный день, вышла первая абхазская газета "Апсны".
Газета "Апсны" сыграла значительную роль в становлении абхазской журналистики, художественной литературы и в целом оказала благотворное воздействие на развитие национальной духовной культуры.
Последнее от
- ГАДАНИЯ НА "ОСКАР": КОМУ ДОСТАНЕТСЯ ГЛАВНАЯ КИНОПРЕМИЯ АМЕРИКИ
- TELEGRAPH: 100 ПАРЛАМЕНТАРИЕВ-КОНСЕРВАТОРОВ СОБИРАЮТСЯ ЗАСТАВИТЬ МЭЙ ОТЛОЖИТЬ BREXIT
- МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ОБСУДИЛА ВОПРОСЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И АБХАЗИИ
- В 2019 ГОДУ В АБХАЗИИ В РАМКАХ ИНВЕСТПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЕТСЯ 59 ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ
- ДАУР АРШБА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА АБХАЗИИ И КРЫМА