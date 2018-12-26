7 ФЕВРАЛЯ В АБХАЗИИ БУДУТ ОТМЕЧАТЬ ПРАЗДНИЧНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СМИ АБХАЗИИ

Сухум. 22 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. 27 февраля в Абхазии будут отмечать праздничный рабочий день – День работников СМИ Абхазии. Соответствующие изменения депутаты парламента внесли в закон «О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия».

В этом году в Абхазии отмечают столетие абхазской газеты "Апсны", первый номер которой вышел 27 февраля 1919 года.