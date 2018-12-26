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Абхазия Информ

7 ФЕВРАЛЯ В АБХАЗИИ БУДУТ ОТМЕЧАТЬ ПРАЗДНИЧНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СМИ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 22 февраля 2019 12:30
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7 ФЕВРАЛЯ В АБХАЗИИ БУДУТ ОТМЕЧАТЬ ПРАЗДНИЧНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СМИ АБХАЗИИ

 

Сухум. 22 февраля 2019 г. Абхазия-Информ. 27 февраля в Абхазии будут отмечать праздничный рабочий день – День работников СМИ Абхазии. Соответствующие изменения депутаты парламента внесли в закон «О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия».

В этом году в  Абхазии отмечают столетие  абхазской газеты "Апсны", первый номер которой вышел  27 февраля 1919 года. 

В первом номере газеты Дмитрий Гулиа, поздравляя своих соотечественников, писал: "Сегодня знаменательный день, вышла первая абхазская газета "Апсны". 

Газета "Апсны" сыграла значительную роль в становлении абхазской журналистики, художественной литературы и в целом оказала благотворное воздействие на развитие национальной духовной культуры.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 22 февраля 2019 12:58

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