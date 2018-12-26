МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ОБСУДИЛА ВОПРОСЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И АБХАЗИИ

«Наша группа сформирована совсем недавно – в конце прошлого года. Главная цель – инвестиционное сотрудничество между двумя странами, а если быть точнее – снижение барьеров для этого сотрудничества», - цитирует Кошина официальный сайт Минкавказа.

Сухум. 22 февраля 2019 г. Абхазия-Информ . Заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игорь Кошин провёл 20 февраля первое заседание российской части Межведомственной рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между РФ и Республикой Абхазия.

В ходе обсуждения участники рассмотрели вопросы налогообложения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Члены рабочей группы обсудили изменения в законодательные акты Республики для упрощения процедуры регистрации российских инвесторов и работников компаний с российским капиталом на территории Абхазии.

Кроме того, на заседании рассматривались вопросы банковского обслуживания юридических и физических лиц, реализации инфраструктурных проектов, предварительные итоги программы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса Республики.

Игорь Кошин подчеркнул, что российская сторона помогает Абхазии не только финансово, но и методологически.

«Сформированы инструменты и механизмы государственной поддержки, на возмещение финансовых затрат инвесторов выделено более 70 млн. рублей в течение 2017-2018 годов. Система работает, и сейчас необходимо сосредоточиться на снятии административных барьеров», - сказал заместитель Министра в своем выступлении.

В заседании приняли участие представители профильных федеральных министерств и ведомств, а также Российско-Абхазского делового совета и банковских структур.